Durmuş Yılmaz, Albayrak’a sordu: Söylediklerinize inanıyor musunuz?

Plan ve Bütçe komisyonunda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. İYİ Partili Durmuş Yılmaz söz aldıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, "Söylediklerinize kendiniz de inanıyorsanız o zaman çok daha vahim durumdayız demektir" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, AKP'nin Mart ayındaki yerel seçimlerden hemen sonra kemer sıkma politikası uygulayacağını ve tüm faturanın krizde suçu olmayan sade vatandaşa yükleneceğini savundu. Bu tahminini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a söyleyen Yılmaz, “Eminim ki seçimlerden sonra siz IMF ile 20'nci Stand-by anlaşmasını da imzalayacaksınız” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde söz alan Durmuş Yılmaz, tüm tedbirlere rağmen ekonomideki kötü gidişin durdurulamadığını,ancak her şeyin toz pembe gösterildiğini söyledi. Bakan Albayrak'a, “Söylediklerinize kendiniz inanıyor musunuz?” diye soran Yılmaz, yerel seçimlerden sonraki dönemde yaşanacaklara ilişkin tahminini de şöyle anlattı:

‘VATANDAŞA ÖDETECEKSİNİZ’

“Tüm kalbimle diliyorum, umarım yanılırım ama şundan eminim ki seçimlerden sonra Türkiye tarihinde görülmemiş bir kemer sıkma politikası uygulayacaksınız. Ve bu krizin maliyetini kurduğunuz ekonomik sistemden nemalanan on binlerce yandaşınıza değil krizde hiçbir sorumluluğu olmayan milyonlarca vatandaşımıza ödetmeye çalışacaksınız. Hatta bunu IMF ile 20'nci Stand-by anlaşması imzalayarak yapacağınızdan da neredeyse eminim.

‘ATEŞLE OYNUYORSUNUZ’

Hazine ihaleleri ile oynayarak faizleri düşürmeye çalışarak adeta ateşle oynuyorsunuz. Bu yöntem 1994'te denendi, krizle sonuçlandı. Faizleri birkaç puan düşürmek istenirken yüzde 300-400 gibi astronomik faizler yaşadık. İhale iptalleriniz ve ihalelerde kamu bankalarının verdiği teklifler sayesinde piyasa gerçeklerinin altında faizler oluşması son derece riskli bir durum. Farkında mısınız ama tabiri caizse devlet iç borçlanma piyasasının genleri ile oynamaktasınız. Bunu yapmayın.

‘ZABITALARI GÖRÜNCE HİCAP DUYDUM’

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamındaki önlemler ve bu konuda alınan polisiye tedbirler, Türkiye'yi dış dünyaya karşı küçük düşürüyor. Doğrusu ben bir Türk vatandaşı olarak yabancı televizyoncuların marketlerde fiyat kontrolü yapan zabıtalarımızı gösterip tiye aldıklarını görünce hicap duydum. Sizce bu olay Türkiye'ye yakıştı mı?”

Bakan Albayrak'a, “Konuşmanızla bizi hayal kırıklığına uğrattınız” diyen Yılmaz, ülke ekonomisindeki yapısal tıkanmayı tamamen görmezden geldiğini, her şeyi yurt dışına bağladığını ve sanki AKP'nin sorumluluğu yokmuş gibi gösterdiğini anlattı. Yılmaz, “Söylediklerinizin gerçekle yakından uzaktan ilgisi yok. Söylediklerinize kendiniz de inanıyorsanız o zaman çok daha vahim durumdayız demektir. İfadeleriniz bazıları durumun ciddiyetini hiç mi hiç kavrayamadığınızı gösteriyor” eleştirisinde bulundu.