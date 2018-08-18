Emekli maaşları yatmaya başladı! Emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği açıklandı! İşte ödeme tarihleri

Bayramda emeklileri çok rahatlatacak olan emekli maaşları yatmaya başladı! Emekli maaşları da vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği açıklandı! İşte Bağ-Kur ve SSK emekli maaşlarının yatacağı tarih ve ayrıntılar...

Emekli bayram ikramiyeleri yatmaya başladı. Emeklilerin sorduğu “Emekli maaşı ne zaman yatacak?” sorusu da yanıtını buldu. Bağ-Kur ve SSK emeklileri bugün banka ATM'lerinden çekilebilecek. İşte emekli maaşlarına dair ayrıntılar…

EMEKLİ MAAŞLARI CUMARTESİ (BUGÜN) ATM’LERDEN PAZARTESİ BANKALARDAN ÇEKİLEBİLECEK



Emekli maaşı ödemeleri 18 Ağustos Cumartesi bankamatiklerden, 20 Ağustos Pazartesi de bankalardan alınabilecek. SGK'dan yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemelerinin öne alınacağı belirtildi. Açıklamada, “Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos'tan itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos'ta bankalardan ödenecek” ifadesi kullanıldı.

BİRDEN FAZLA EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.” dedi.