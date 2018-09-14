Erdoğan: Olmazsa olmaz değilse yeni yatırım yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında yüzde 70-80 tamamlanma oranına gelmiş yatırımların bitirileceğini söyledi. Erdoğan sıfırdan yatırım düşünülmediğini ifade etti. Kanal İstanbul son 7 yıldır kamuoyunun gündeminde. Bölgedeki arazilerin fiyatı ciddi şekilde değerlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı tasarruf tedbirleri kapsamında yüzde 70-80’i tamamlanmış projelerin tamamlanacağını onun dışında yeni projelere başlanmayacağını söyledi. Erdoğan, “Yatırımlara bakacağız yüzde 70-80’e gelmişse bitireceğiz, müteahhit firmaları mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.

ERDOĞAN: ONLARI ŞU ANDA BİR KENARA KOYUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ise TESK’te yaptığı konuşmada ihalesi başlamayan projelere başlanmayacağının altını çizmişti, Erdoğan, “Ancak ihalesi yapılmış daha henüz doğru dürüst başlanmamış projelere onları oturup konuşup onlara başlamayacağız. Onları şu anda bir kenara koyuyoruz” diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamasının ardından gözler Kanal İstanbul’a çevrildi. Çılgın proje olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için henüz ihaleye çıkılmadı. Yeni tasarruf tedbirleri çerçevesinde Kanal İstanbul’un şimdilik rafa kalkıp kalkmadığı merak ediliyor.