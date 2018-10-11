Erdoğan’dan bir İş Bankası çıkışı daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'dan dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin kontrolü için,"Bu vasiyetin Hazine'ye devrini gerçekleştirelim. MHP'li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı burada geçmişte eleştirdiği İş Bankası yönetiminde CHP’nin temsilcilerinin olmasına ilişkin MHP ile bir yasal düzenleme yapılarak hisselerin Hazine’ye devrinin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının devamı:

Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Kılıçdaroğlu, ‘Oradan bizim kasamıza giren para yok ki’ diyor. Ben ‘Senin kasana para giriyor’ demiyorum ki… Mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na belirli bir temettü geliri aktarılıyor.

ʻʻ Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine'ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman.

Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine’ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP’nin hakkı hiç değildir. MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim.