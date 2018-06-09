Hiç tatmadığımız bir krize hazır olun

Vatandaşın ve şirketlerin büyük borç yükü altında olması ekonomik kriz yaşandığında faturayı daha da ağırlaştıracak.

Atatürk'ün 1929 yılında tüm dünyayı vuran büyük buhrandan Türkiye'nin etkilenmesini önlemek amacıyla iktisatçılara kurdurduğu Türkiye Ekonomi Kurumu'nun (TEK) düzenlediği panelde çok ciddi kriz uyarıları yapıldı. Türkiye'nin önde gelen ünlü iktisat hocaları, dış güçler değil, ülkeyi kötü yönetenler yüzünden ülkenin adım adım krize sürüklendiğine işaret ederlerken, hem bireyler hem de şirketlerin olağanüstü borçlu olmaları nedeniyle olası bir krizin etkilerinin şimdiye kadar hiç görülmediği kadar yıkıcı olacağı uyarısında bulundular.

DURAKLAMA YAŞANABİLİR

TEK'in önceki gün düzenlediği “Ekonomi Politikaları, Seçimler ve Türkiye Ekonomisi” başlıklı tartışmalı toplantıda, Türkiye'nin ünlü iktisat hocaları Tuncer Bulutay, Korkut Boratav, Yılmaz Akyüz, Ercan Uygur, Refet Gürkaynak ile eski Hazine ve Merkez Bankası bürokratları Fatih Özatay ve Hakan Özyıldız ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları değerlendirdi. TEK Başkanı Prof. Ercan Uygur açılışta yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomiyi canlandırmak için başta KGF kredileri olmak üzere piyasaya yüzlerce milyar liralık para enjekte ettiğini, ancak bunun hem enflasyonu, hem borçlanmayı hem de döviz kurunu artırarak son derece olumsuz etki yaptığını söyledi. Uygur, hükümetin yurtdışı piyasalara seçimlerden sonra frene basma sözü verdiğini, frenin sert olması halinde ekonomide önemli bir duraklama yaşanacağını belirtti.

ÇOK BORÇLUYUZ

Prof. Tuncer Bulutay hükümetin seçimi kazanabilmek için herkesi borçlandırıp cari açığı artırarak ekonomiyi büyütmeye çalıştığını belirtirken Prof. Yılmaz Akyüz, borçluluk düzeyinin aşırı yükselmesi ve dış finansman kıtlığı nedeniyle olası bir krizin yıkıcı etkilerinin çok daha ağır olacağını ve krizden çıkma süresinin 10 yılı bulabileceğini anlattı. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Refet Gürkaynak da, şirketlerin borçlarının milli gelire oranının 2002'den bu yana yüzde 20'den yüzde 70'e çıktığını belirtirken, “Bireylerin borçları da olağanüstü düzeyde arttı. Üstelik bundan önceki krizlerde insanlar komşularına borçluydu, bugünse bankalara borçlu. Bir kriz olursa bu bizim daha önce hiç yaşamadığımız bir kriz olacak” uyarısı yaptı.