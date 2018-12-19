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İnternet reklamları vergi kapsamına alındı

İnternet reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alındı, yeni yılla birlikte yüzde 15 kesinti yapılacak.

android-time 08:28
Haberler Ekonomi
İnternet reklamları vergi kapsamına alındı
İnternet reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alındı, yeni yılla birlikte yüzde 15 kesinti yapılacak.

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi usul kanunu, gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanunu kapsamında vergi kesintisi kapsamına alındı. Yüzde 15 kesinti yapılacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi, vergi usul ve kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Uygulama 1 Ocak’tan itibaren başlayacak.

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 09:4819.12.2018
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