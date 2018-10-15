KGF kredisini ödeyemeyen firmaya piyango

KGF kredilerini ödemekte zorlanan firmalara olağanüstü kolaylıklar getirildi Düzenleme, bankalara istediği firmanın kredi vadesini uzatma hakkı tanıyor.

Hazine desteğiyle verilen 250 milyar liralık Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerini geri ödemekte zorlanan firmalara olağanüstü kolaylıklar getirildi. Bankalar istediği firmanın kredisinin vadesini yeniden belirleyebileceği gibi aldığı krediyi geri ödeyemeyen firmalara 13 yıla varan çok uzun sürelerle yeniden yapılandırma hakkı tanıyabilecek. Uzun vadeli yapılandırma hakkından hangi firmaların yararlandırılacağına kamu ve özel bankalar kendileri karar verecek. Yapılandırmada özellikle kamu bankaları üzerinden siyasi telkinlerin etkili olmasından endişe ediliyor.

ÖDEMESİZ DÖNEM UZADI

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar'da değişiklik yapan Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kararla, daha önce çıkarılan bütün kolaylaştırıcı düzenlemelere rağmen KGF kredilerini zamanında ödemeyen ya da ödeyemeyen firmalara olağanüstü yeni kolaylıklar geldi. Mevcut düzenlemede, KGF kapsamlı işletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıl; yatırım kredilerinin vadesi ise asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıl olarak belirlenmişti. Kararda ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda tahsil edilmesi şartı yer alıyordu. Yeni kararla, ‘ihtiyaç duyulması halinde' 1 ve 3 yıllık ödemesiz dönemlerin bir ay daha uzatılmasının önü açıldı. Kararda ‘ihtiyaç duyulma' halinin neler olduğu ise belirtilmedi.

Kararda asıl olağanüstü değişiklik ise kredisini geri ödeyemeyen firmalara uygulanacak yeniden yapılandırma imkanı da yapıldı. Buna göre bankalar, istedikleri firmaya, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay (8 yıl), yatırım kredilerinde ise 156 ayı (13 yıl) aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma imkanı sunabilecekler. Üstelik kredileri 13 yıl gibi uzun süreye yayılan firmalara 1 yıllık ödemesiz dönem hakkı da verilecek. Bankalar ayrıca istedikleri firmanın kredi vadesinde değişiklik de yapabilecek.

KAMU BANKALARINA YENİ YÜK MÜ?

Kararla, bu olağanüstü sürelere yayılan yeniden yapılandırmayı gerçekleştirecek bankalardan, Hazine'ye ilave bir mali yük getirmeyecek şekilde uygulama yapmaları da istendi. Yeniden yapılandırmanın çok uzun sürelere yayılması, ekonomiye kısa süreli destek sağlaması için uygulandığı söylenen 250 milyar liralık KGF kredilerinin çok uzun süre tahsil edilmeden sürekli yenilenerek firmaların kasasında bırakılacağını işaret ediyor. Kredi yeniden yapılandırmalarda siyasilerin özellikle kamu bankalarına telkinde bulunabileceği, bunun da kamu bankalarına yeni yükler getirmesinden endişe ediliyor.

ÖDEMEYENE ÖDÜL

Normalde bankaların, kullandırdığı kredinin taksidini 90 günlük vade sonunda ödemeyen firmalardan anaparayı faizi ve cezasıyla birlikte tahsil etmesi gerekiyor. Karara eklenen yeni maddeyle, bankalar kredisini 90 günün sonunda ödemeyerek temerrüde düşen firmalardan anapara ve faizini geri isteyemeyecek, haciz başlatamayacak, üstelik bu firmalara 8 ve 13 yıla varan sürelerle yeniden yapılandırma imkanı sunacak. Firma 1 yılı geri ödemesiz 13 yıllık yapılandırmaya imza atarsa 90 günde ödeyemediği borcunu 13 yıla yayarak ödemeye çalışacak.

Kararla ayrıca şimdiye kadar 12 milyon lira olan KOBİ'lere sağlanan kefalet limiti de 25 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca döviz ve dövize endeksli verilen KGF kredilerinin TL üzerinden yeniden yapılandırılmasına da imkan tanındı.