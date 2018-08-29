Kira ödemelerinde ‘lira’ dönemini iş insanları yorumladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın başta alışveriş merkezleri olmak üzere gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapılacağına yönelik açıklamaları sektör temsilcilerince yorumlandı. İşte iş dünyası temsilcilerinin döviz yorumu...

Son zamanlarda dövizde meydana gelen dalgalanmalar, sözleşmeleri yabancı para cinsi üzerinden olan kiracıları mağdur etti. Bakan Albayrak’ın başta alışveriş merkezleri olmak üzere gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapılacağına yönelik açıklamaları bu konuda sıkıntı yaşayanları rahatlattı.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü açıklamasında, “Görüş Her şeyden önce belirtmek isteriz ki; alışveriş merkezi yatırımcıları olarak her zaman milletimiz, devletimiz ve milli para birimimiz ‘Türk Lirası'nın yanındayız…” dedi.

Belgü konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Bugüne kadar 55 Milyar Dolar yani 330 Milyar Türk Lirası'na ulaşan AVM yatırımlarımızın yaklaşık olarak %30'u yani yaklaşık 15 Milyar Doları (100 Milyar Türk Lirası) yabancı yatırımcılar tarafından yapılmıştır. Bu yatırımlar gerçekleşirken bankalar tarafından yapılan 10-15 yıllık fonlamanın önemli bir bölümü -Türk Lirası fonlamanın bankalar tarafından tercih edilmemesi sebebi ile- yabancı para birimleri ile yapıldı. Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamada alınacak önlemlere ilgili olarak yabancı para birimi ile yapılan fonlamayı yani kredi borcu olan yatırımcıyı koruyacaklarını açıklamış olması, bizim her zaman altını çizdiğimiz ülkemiz için son derece kıymetli olan yabancı yatırımcılarımızın haklarının korunacağının göstergesi olması açısından son derece kıymetlidir. Zira son 5 senede Türkiye'ye direkt gelen yabancı sermayenin %10'unu alışveriş merkezi yatırımları vasıtasıyla olmuştur.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artan döviz kurlarından en fazla alışveriş merkezlerindeki işyerlerinin etkilendiğini dile getirdi.

Konutta dövizle kiralamanın yok denecek kadar az olduğuna işaret eden Taylan, “Kanuni bir düzenlemeyle dövizle yapılan kira sözleşmeleri Türk lirasına çevrilebilir. AVM’lerden de bu konuda bir tepki gelmez çünkü bu hususta çok sıkıntı yaşanıyor. AVM’ler bu konuda sürekli kur düzenlemesine gitmek durumunda kaldıkları için atılacak adımlar bizce de olumlu. Bunun piyasalara ve sektöre de herhangi bir olumsuz yansıması olmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de dövizle kira sözleşmelerinin sona erdirilmesinin milli paranın korunması açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Palandöken, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumda kiralamalarda yabancı para kullanımının sürdürülebilir bir yanının olmadığını ifade ederek, “Dolar bazında kira ödeyenlerin yaşam şartlarında değişiklik olmazken kiraların 2-3 günde birden 3 katına çıkması normal bir durum değildi zaten.” dedi.

Döviz kuru nedeniyle esnafın maliyetlerindeki artışın ürün fiyatlarına yansıdığına dikkati çeken Palandöken, “Sayın Albayrak’ın açıklamasıyla bu konuda önemli bir aşama kaydedildi. Dövizle yapılan tüm alışverişler halkımızın belini bükmekte. Bu karar gecikmiş olsa bile fiyatı regüle etme açısından da önemli. Ödemelerin döviz yerine Türk lirası üzerinden yapılacak olması piyasalarda istikrarı sağlayacak.” diye konuştu.

Palandöken, piyasadaki panik havasının da dağıldığına işaret ederek, dolar ve avronun da zaman içerisinde rayına oturacağını vurguladı.

AA- SOZCU.COM.TR