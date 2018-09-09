Maliyet artışları konut fiyatlarına yansımadı

Tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışına karşın inşaat maliyetlerindeki artışın, henüz konutların satış fiyatlarına yansımadığı bildirildi. Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İbrahim Apa, konut almayı düşünenlerin acele etmesi gerektiğini belirterek, şu andaki koşulların, konut almak için en uygun zaman olduğunu söyledi.

Konut almayı düşünen vatandaşlara çağrıda bulunan İbrahim Apa, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullardan kaynaklı artışların yanı sıra, demir başta olmak üzere inşaat maliyetlerine son 1 yıl içerisinde ciddi oranlarda zam yapıldı. Ancak buna karşın, konut satış fiyatları aynı seviyesini koruyor. İnşaat şirketleri, maliyet artışlarını henüz sattıkları dairelere yansıtmadı. Herkesin fedakarlık yaptığı bir süreçten geçiyoruz. Biz geliştiricilerde elimizden geleni yapıyoruz ama ev fiyatlarının önümüzdeki dönemde yüzde 30-35 aralığında artması kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla, konut almayı düşünen vatandaşımız için, şu dönemin, en uygun zaman olduğunu belirtmek istiyorum. Bu dönemde konut alan kesinlikle karlı çıkacaktır. Fırsat dönemini gerek yatırımcıların, gerek oturumcuların iyi değerlendirmelerinde fayda var” dedi.

HÜKÜMETTEN DESTEK BEKLENTİSİ

İbrahim Apa, konuta her zaman talep olmakla beraber, üretiminin de aynı şekilde devam etmesi için olağanüstü bir çaba gösterdiklerini ifade ederek, “İnşaat sektörü her zaman üretmekten yana ve elini taşın altına koyan bir sektör olmaya devam etmeyi istemektedir” diye konuştu.

Sektörün hükümetten beklentilerinin olduğunu açıklayan İbrahim Apa “Gerek konut satıcıları, gerekse ev almayı planlayan vatandaşa yönelik, bazı düzenlemeler yapılmasında yarar var. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, Tapu Harcı indirimi, KDV indirimi aynen devam etmeli. Konut kredilerinde devlet desteği somut adımlar atılarak, hayata geçirilmeli. Piyasaları canlı tutmak adına, konut kredisi faizi, gelir vergisinden düşebilmeli. Bazı uygulamaların tek KDV oranı üzerinden ortak hale getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

SEKTÖRÜN KALBİ ANADOLU'DA ATIYOR

İbrahim Apa, Türkiye'de bitmiş konut stokunun 700 bin olduğunu, bunun 100 bininin İstanbul'da, geri kalan 600 bininin ise Anadolu'da bulunduğunu hatırlattı. Bu stokların 50 bininin markalı olduğunu anlatan İbrahim Apa, geri kalan 650 binin ise markasız olduğunu ifade ederek, “Başlatılan kampanya Anadoluya hitap etmeli. Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, İzmir, Trabzon ve Konya'daki, diğer illerdeki konutların da satışı desteklenmeli. Bu açıdan biz Anadolu'daki müteahhitler fedakarlığı kendimiz yapıp, konut satışlarına destek olmak istiyoruz. Konut almayı düşünen vatandaşımız ise, acele davranarak, alımını şimdi yapmalı. Yakın bir zamanda maliyetlerin artması kaçınılmaz hale gelecektir” dedi.

İNŞAAATLARDA YERLİ MALZEME KULLANILMALI

İnşaatlarda yerli malzeme kullanımının artması için çaba harcanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyen Apa sözlerini şöyle sürdürdü: “Konut üretiminde kullanılan küçük ve orta ölçekli malzemelerin yüzde 32'sini ne yazık ki ithal ediyoruz. Bu oranın azaltılması yönündeki çalışmaları hepimizin yapması gerekmektedir. İthal edilen bu malzemelerin hepsi ülkemizde mevcut olup, bu üretimi başarabilirsek, esas o zaman milli ekonomimize katkı sağlamış olacağız.”

Geçmiş dönemde maliyetlerin artmasındaki en önemli faktörlerden birisinin de arsa yüzdeleri olduğunu hatırlatan Apa, arsa yüzdelerinde ciddi şekilde düşüşler beklediklerini de sözlerine ekledi.