Memurun 70 lirası eridi

Polisin 77, öğretmenin 80, profesörün 117 lirası buhar oldu. Hükümet yıl başında enflasyon farkı ve asgari geçim indirimi hariç memurun maaşına yüzde 4 zam yaptı. Aynı tarihte işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri de 6 aylık enflasyon oranı kadar, yani yüzde 5.69 zam aldı. Böylece, yüzde 4’lük zamla en düşük memur maaşı 100.5 lira arttı. Ancak 3 aylık enflasyon yüzde 2.77’ye ulaşınca zammın 70.5 lirasını sildi. Memurun elinde geriye sadece 30 lira kaldı. Aynı şekilde emekli işçi de 50.6 lira zam almıştı, bunun 25 lirası 3 ayda eridi, emeklinin elinde 25.6 lira kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ilk üç aylık döneminde tüketici enflasyonunu yüzde 2.77 olarak ilan etti. Ancak, vatandaşların bütçesinin büyük bölümünü alıp götüren kira, gıda, ulaştırma, enerji, sağlık, eğitim ve haberleşme gibi giderler dikkate alındığında enflasyon oranı en az iki katına ulaşıyor.

Hükümet memura yüzde 4 toplu sözleşme zammı verdi. Bu zamma ilave olarak geçmiş 6 aylık enflasyondan doğan yüzde 1.69'luk enflasyon farkı da maaşlara yansıtıldı. Yüzde 4'lük zamla en düşük memurun 2.514 lira olan maaşı ocak ayında 100 lira 50 kuruş arttı, 2.614 liraya yükseldi. Son 3 aylık dönemde yaşanan yüzde 2.77'lik enflasyon bu zammın 70 lira 50 kuruşunu eritti. 2.614 liralık maaş da reel olarak 2.544 liraya düştü. Aynı şekilde polisin 110 liralık zammından 77 lirası, öğretmenin 112 liralık zammından 80 lirası, profesörün 253 liralık zammından da 177 lirası adeta buhar oldu.

EMEKLİNİN 50 LİRASI KALDI

Aynı dönemde en düşük derecedeki emekli memurun ocakta 1.807 lira olan aylığı yüzde 4 zamla 72 lira artarak 1.879 liraya çıktı. Enflasyon zammın 51 lirasını 3 ayda götürdü. Emekli memurun eline ise 21 lira kaldı. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon kadar, yani yüzde 5.69 zam yapıldı. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı 889 liradan 50.6 lira zamla 939 liraya çıktı. Ancak enflasyon, zammın 25 lirasını yuttu, emekli işçinin elinde 25 lira 60 kuruş kaldı. En düşük esnaf emeklisinin 61 liralık zammının 31 lirası, çiftçi emeklisinin de 58 liralık zammının 29 lirasını enflasyon yuttu.