Milyarderler bir saatte ne kadar kazanıyor?

Amerika'nın en zengin insanlarından bazıları, bir saat içinde, bir çok kişinin hayatları boyunca kazanabileceğinden daha fazla para kazanıyor. Milyarderlerin bir saatte ne kadar kazandığına dair yapılan bir araştırma bu gerçeği gözler önüne serdi. Söz konusu araştırmaya göre ilk sırada Amazon'un kurucusu Jeff Bezos bulunuyor. Bezos bir saatte 4 milyon 474 bin 885 dolar yani güncel kurla 27 milyon 520 bin 542 TL kazanıyor.

Para söz konusu olduğunda bazı insanlar kendilerine ait bir lide yarışıyor. Bu ligin içinde Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ya da Tesla’nın sahibi Elon Musk gibi isimler bulunuyor.

Business İnsider’da yer alan bir haberde Amerika’daki en zengin 9 kişinin bir saatte ne kadar para kazandığı açıklandı.

Saatlik kazançları hesaplamak için Forbes tahminlerinden yararlanıldı ve her birey için mevcut en iyi yıllık kazançlar ve net değer bilgileri kullanıldı.

BEZOS İLK SIRADA

Listenin ilk sırasında e ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos yer alıyor. Yapılan araştırmaya göre Bezos saatte 4 milyon 474 bin 885 dolar kazanıyor. Bezos’u saatte kazandığı 1 milyon 712 bin 328 dolar ile Mark Zuckerberg izliyor. İşte ABD’nin en zenginleri ve saatte kazandıkları miktar;