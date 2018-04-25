OHAL’de grev yok!

Daha önce “Grev tehdidi olan yere, OHAL’den istifade izin vermiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de AKP grup toplantısında konuştu. İş dünyasına seslenen Erdoğan, "Tüm sanayi kesimine seslenmek isterim 7. OHAL dahil bir fabrikada grev söz konusu mu? Bu süreç içerisinde Türkiye'de sanayi durmamıştır." dedi. AKP iktidarında bugüne kadar 13 grev ertelenirken bunların 5 tanesi 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL döneminde oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP grubunda konuştu. Erdoğan konuşmasında iş dünyasına “Bu ülkenin OHAL ile idare edildiği dönemler şimdi bizim OHAL kararlarını uyguladığımız gibi cereyan etmiş dönemler değildi. Fabrikalar sürekli greve giderler çalışamaz hale gelirlerdi. Tüm sanayi kesimine seslenmek istiyorum. Acaba şu anda bu 7. OHAL dahil bir tane fabrikada böyle bir grev söz konusu mu? Böyle bir şey olduğu anda zaten en büyük bizim tutanağımız ne? OHAL. anında müdahalemizi yapıyoruz. OHAL çok ciddi bir çözüm kaynağımız oluyor ve şu süreç içerisinde Türkiye’de sanayi durmamıştır. Yoğun bir şekilde çalışmalara devam etmiştir. Hiçbir zaman da bunları durdurmaları mümkün değildir.” diye konuştu.

13 GREV YASAKLANDI

AKP iktidarı döneminde bugüne kadar 13 grev ertelendi. Ertelenen grevlerin 5 tanesi OHAL dönemindeydi. İşte o grevler ve tarihleri:

1) Yasaklanan ilk grev 1 Temmuz 2003'te Türk İş'e bağlı Petrol-İş'in örgütlü olduğu Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'deki grevi.

2) 8 Aralık 2003'te, Kristal-İş üyesi 5 bin Paşabahçe işçisinin grevini daha başlamadan yasaklandı.

3) Camda yasağın kalkmasının ardından, Paşabahçe işçileri 30 Ocak 2004 günü greve yeniden başladı. Ancak AKP, grevi ikinci kez ‘milli güvenliği bozucu' gerekçesine ‘genel sağlık' gerekçesi ile yasakladı.

4) 21 Mart 2004'te Lastik-İş'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca 20 ayrı fabrikada 5 binin üzerinde işçinin aldığı grev kararı Bakanlar Kurulu tarafından yasaklandı.

5) 1 Eylül 2005'te, Türkiye Maden-İş'in örgütlü olduğu Erdemir Madencilik'teki grev yasaklandı.

6) 27 Haziran 2014'te 5 bin 800 işçinin Şişecam'a bağlı 10 cam fabrikasında 8 gün sürdürdüğü grev, ‘genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu' nitelikte olduğu iddiasıyla yasaklandı.

7) 21 Temmuz 2014'te ise Bakanlar Kurulu, Çöllolar Kömür Sahası işyeri ile Çayırhan Kömür İşletmesinde, Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararını, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle yasakladı.

8) 30 Ocak 2015'te Bakanlar Kurulu, Birleşik Metal-İş'in, aralarında Anadolu Isuzu, Demisaş Döküm, Federal Mogul, Sarkuysan ve Türk Prysmian Kablo'nun da olduğu 22 fabrikada uyguladığı grevi yasakladı.

9) AKP'nin OHAL'i fırsat bilerek yasakladığı ilk grev Asil Çelik oldu. AKP, toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Bursa Asil Çelik'te 18 Ocak 2017'de başlaması planlanan grevi yasakladı.

10) Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu EMİS'e bağlı işyerlerinde 20 Ocak 2017'de başlayan grev, Erdoğan'ın da imzasının bulunduğu bir kararla ‘milli güvenliği bozucu' nitelikte olduğu gerekçe gösterilerek yasaklandı.

11) 20 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Akbank grevi ‘Ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte' olduğu gerekçesiyle başlamadan yasaklandı. Akbank grevi, “ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte görüldüğü” gerekçesi ile yasaklanan ilk grev oldu.

12) 22 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararla Şişecam işçilerinin 24 Mayıs'da başlatacağı grev “milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu” gerekçesiyle başlamadan yasaklandı.

13) Mefar İlaç Fabrikası’nda toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine alınan grev kararı Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı. 5 Haziran 2017 tarihinde alınan kararda, “genel sağlığı bozucu nitelikte görüldüğünden” ifadeleri yer aldı.