Ormanları peşkeş çekecekler

Ormandaki ağaçların şirketlere satılmasının önünü açan tasarı tartışmalara neden oldu. Ormanların holdinglere tahsis edilmesinden endişe ediliyor.

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) Başkanı Cafer Yüksel, hükümetin ormanlardaki dikili ağaçların şirketlere satılmasının önünü açan yasa tasarısını Meclis'te Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile milletvekillerinin önünde sert dille eleştirdi. Yüksel, “Dikili ağaç maddesi çok kurnazca hazırlanmış, tebrik ederim! Ancak ben de bu kurnazlığı fark edecek kadar deneyimliyim”diye konuştu.

Devlet ormanlarından tomruğun dışında ilk kez canlı dikili ağaçların da satılmasını öngören torba tasarı Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda ilginç tartışmalara sahne oldu. Bakan Eroğlu ve komisyon üyesi milletvekillerinin tartışmalarının ardından talebi üzerine söz verilen OR-KOOP Başkanı Yüksel, dikili ağaçların satılması ile orman köylülerini mağdur edecek üç maddenin daha önce hazırlanmış taslak metinde yer almadığına dikkat çekti, “Bu yeni metinle dün akşam yüz yüze geldim. Demek ki aceleye gelmiş bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

KURNAZCA HAZIRLANMIŞ

7.5 milyon orman köylüsüyle ilgili düzenleme yapıldığı halde orman köylülerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmadığını ifade eden Yüksel, tepkisini Bakan Eroğlu ve çok sayıda milletvekilinin bulunduğu salonda şöyle dile getirdi:

“Daha önce uygulamada olmayan dikili ağaçların satılacağı ifadesi ilk kez yasaya konmak isteniyor. 1996 yılından beri orman kooperatifleri olarak başımızın belası olan dikili ağaç yasada yok dememize rağmen bakanlığımız yönetmelikle icraata geçirmek istedi. Biz meydanlara dökülmedik, bakanlığı, genel müdürlüğü işgal etmedik, Danıştay'a dava açtık. Danıştay bu düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Derdimiz yasaldı, değildi değil. Orman köylüsünün büyük bir kayba uğramasıdır asıl derdimiz. Çok kurnazca hazırlanmış. Tebrik ederim! Ama takdir etsinler ki ben de 50 yıldır bu işin içindeyim. Kurnazlığı fark edecek kadar deneyimliyim.”

ORMANLARI HOLDİNGLER ALIR

Yüksel, tasarıyla dikili orman ağaçlarının yıllar itibariyle ileriye dönük olarak da satılabileceğini belirtirken, bu madde sayesinde devlet ormanlarının 20 yıllığına çeşitli holdinglere satılabileceğini söyledi. Yüksel, “Bu da bir kurnazlık. Ormanın şu mıntıkası şu holdinge, bu mıntıkası bu holdinge denip holdinglere tahsis edilecek. Ormanlara son dönemde duyduğum en büyük darbedir” dedi. Cafer Yüksel, tasarının yasalaşması halinde orman köylülerinin büyük kayba uğrayacağını, öncelik haklarını kaybedeceklerini söyledi. Orman köylüsünün sigortalı olacağı gibi bir izlenim verildiğini belirten Yüksel, “Köylünün senede kazandığı para 1.500 lira ile 3.300 lira arasında değişiyor. Orman köylüsünün sigorta parasını ödeyebilmesi için her ay bir besi hayvanını satması gerekir” dedi.

‘Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz'

Hükümetin tomruk yerine doğrudan orman içindeki dikili yaş ağaçları özel sektöre satmak için hazırladığı tasarıya sert tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtirken, “Anayasa Mahkemesi'ne zerre kadar güveniyorsam şerefsizim. Ama Anayasa Mahkemesi bunu bozmam diyemez” dedi.

Devlete ait ormanlardaki dikili ağaçların ihaleyle özel sektöre satılmasının önünü açan torba tasarının TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşmeleri sırasında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, dikili ağaç satışına özel sektörden gelen talepler üzerine karar verdiklerini söyledi. Devletin belirli standartlarda tomruk hazırlayıp özel sektöre sattığına işaret eden Bakan Eroğlu, “Oysa yatırımcı bizim kestiğimiz tomruğun boyutunun dışında özel ölçüler istiyor. ‘Ben şu ölçüde değil bu ölçüde istiyorum' diyor” dedi. Tasarının Meclis'ten geçmesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açacaklarını belirten Altay, maddenin ya geri çekilmesini ya da dikili ağaç kesimine yüzde 25 yüzde 30 gibi bir sınırlama getirilmesini istedi.