Resmi rakam açıklandı: Bedelliden devletin kasasına 9.5 milyar TL girdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın verdiği rakamlara göre bedelli askerlikten faydalanan kişi sayısı 635 bin 582 oldu. Devletin kasasına 9 milyar 533 milyon lira girdi.

Bedelli askerlik beklenenin üzerinde ilgi gördü ve yasadan tam 635 bin 582 kişi yararlandı, devletin kasasına 9 milyar 533 milyon lira girdi. Kanun çıktıktan sonra öngörülen 400 bin kişilik hedef de aşıldı. Başlangıçta 6 milyar lira olarak hesaplanan gelir beklentisi, 9,5 milyar oldu. Bedelli askerlikten yararlanabilecek olan ve şartları uyan, 1 milyon 340 bin yükümlü bulunuyordu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM’deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, süresi 3 Kasım’da dolan bedelli askerlik yasasından, 635 bin 582 kişinin yararlandığını ve 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildiğini bildirdi

1 OCAK 1994’TEN ÖNCE DOĞANLAR

Bugüne kadar çıkarılan 5 ayrı bedelli askerlik yasasından yararlanacakları tahmin edilenlerin sayısı ve hedef tutmamış, başvurular beklenenden düşük kalmış, 5 yasadan yararlananların toplam sayısı 328 bin 834 olmuştu. Son çıkarılan bedelli askerlik, 25 yaş, 15 bin lira ve 21 günlük temel eğitimi öngörüyor. 1 Ocak 1994’ten önce doğanlar, 3 Kasım’a kadar askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurarak bu yasadan yararlandı.

Yurt dışında en az 3 yıldır yaşayanlar da 2 bin euro ödeyip hiç silah altına alınmadan aynı yasadan yararlandı. Daha önce bu miktar bin euro olarak uygulanıyor ancak 38 yaş sınırı bulunuyordu. Şimdi ise, 38 yaşından büyüklere de dövizli askerlik imkanı tanındı.

DEVLET BÜTÇESİ İÇİN NE İFADE EDİYOR?

9 milyar 533 milyon TL gözünüzde canlanmayabilir çünkü öyle bir parayı görmediniz. Milyarlarca TL’nin döndüğü devlet bütçesi için de hatırı sayılır bir meblağ bu.

TBMM için 2019 bütçe ödenek tavanı, 1 milyar 782 TL oldu.

Cumhurbaşkanlığı için 2.818 milyar TL

Milli İstihbarat Teşkilatı için 2.157 milyar TL

İçişleri Bakanlığı için 8.572 milyar TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı için 4.168 milyar TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için 2.544 milyar TL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için 2.573 milyar TL

Yukarıdaki rakamlar devlet kurumları için 2019 bütçesinde hesaplanan ödenek tavanları… Bedelli için şimdiye kadar devletin kasasına giren ücret bunların hepsinden fazla.