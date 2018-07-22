Sendikaların süper denetçi isyanı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, süper yetkilerle donatılan Devlet Denetleme Kurulu’nun, sendika ve muhalif seslerin susturulması için araç olarak kullanılabileceği konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) soruşturma açma ve görevden almaya kadar uzanan olağanüstü yetkilerle donatılmasına sendikalardan tepki geldi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, bu yetkilerin sendika ve muhalif seslerin susturulması için araç olarak kullanılabileceğini, DDK'nın demokratik kitle örgütleri için tehdide dönüşebileceğini savundu. Balık, bakan ve bürokratların özel sektörden atanmasının yolunu açan düzenlemeyle kamu kurumlarından sonra kamu yönetiminin de özelleştirilmiş olduğunu savundu.

SÖZCÜ’YE ZİYARET

Birleşik Kamu-İş Başkanı Balık ve yönetim kurulu üyeleri, SÖZCÜ'ye yaptıkları ziyarette yeni DDK kararnamesi ile OHAL'in yerine geçmek üzere Meclis'e sunulan yeni terörle mücadele teklifinin sendikal faaliyetlere yapacağı olumsuz etkileri değerlendirdi. Mehmet Balık, DDK'nın 1981 yılından bu yana kamu kurumlarıyla kamu niteliği taşıyan birlikleri, sendikaları ve kamu yararına çalışan dernekleri denetleme yetkisinin olduğunu ancak ilk kez şimdi soruşturma ve açığa alma gibi olağanüstü yetkilerle donatıldığını söyledi.

Olağanüstü denetim yetkisinin başta sendikalar olmak üzere tüm demokratik kitle örgütleri için büyük tehlike oluşturacağını ifade eden Balık, “DDK isterse, iktidarın hoşuna gitmeyen, muhalif açıklama yapan sendikaların defterlerini didik didik inceler, sonra da başkanı ve yönetimi açığa alabilir. Soruşturma sonucunda sendikayı kapatabilir. Üstelik DDK'nın keyfi kararını durduracak, haksızlığı ortadan kaldıracak hiçbir mekanizma da yok” dedi.

“VALİLER İSTEMEZSE BASIN AÇIKLAMASI DAHİ YAPAMAYIZ”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, Meclis'e sunulan yeni terörle mücadele yasa teklifiyle de valilere toplantı ve gösteri özgürlüğünü diledikleri gibi kısıtlama yetkisi verildiğini hatırlatarak, bunun demokratik sendikal hakların kullanılmasında büyük engel oluşturacağını söyledi. Balık, “O yetkiler verilirse, valiler istemedikçe biz sendikacılar olarak bırakın miting yapmayı, sokaklarda basın açıklaması bile yapamaz hale geliriz. Toplu eylemler tarihe karışır, eylem hakkı yok olur” diye konuştu.