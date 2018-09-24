Şirketler borsada eriyor

Borsa İstanbul’un piyasa değeri yılbaşından bu yana 94 milyar doları bulan kayıp yaşadı. Yaşanan satış dalgası ile 75 şirket yatırımcısına kaybettirirken, sadece 24 şirket performansını korumayı başardı.

Geçen yıl son 5 yılın en iyi performansını göstererek yatırımcısına yüzde 47.60 oranında kazandıran Borsa İstanbul, bu yıl girmiş olduğu ‘ayı' piyasasından bir türlü çıkamıyor. BIST 100 endeksinde işlem gören şirketlerin yılbaşından bu yana gösterdikleri performans borsadaki büyük kayıpları gözler önüne seriyor. Borsa İstanbul, son bir haftada dipten dönmesine karşın, BIST 100 endeksindeki değer kaybı yılbaşından bu yana yüzde 16'yı aştı. Son 5 haftada yaşanan toparlanmaya karşın, BIST 100'de yer alan şirketlerin getirilerine baktığımızda 2 Ocak'ta yılın ilk işlem gününden 21 Eylül kapanışa kadarki süreçte endekse kote 75 şirket yatırımcısına kaybettirdi.

Sadece 24 şirketin yılbaşından bu yana olan performansı artıda. 11 şirketin kaybı yüzde 10'u bulmuyor ancak, kalan 64 şirketin kaybı yüzde 10 ila yüzde 54 arasında değişiyor. Kurdaki dalgalanmanın artması ve yoğunlaşan yabancı sermaye çıkışı Borsa İstanbul'un değer kaybetmesinde çok etkili oldu.

BÜYÜK KAYIP YAŞANDI

2018 yılına ilk işlem gününde (2 Ocak) 117.524 puan kapanışla başlayan BIST 100 endeksinin piyasa değeri 732 milyar 515 milyon 132 bin TL seviyesindeydi. 21 Eylül Cuma günü 97.988 puandan haftayı kapatan endeksin piyasa değeri de 642 milyar 469 milyon 435 bin TL oldu. Yani endeks, yılbaşından bu yana 90 milyar liralık erozyona uğradı. Dolar bazında BIST 100 şirketlerinin piyasa değeri ise aynı tarihlerde 194 milyar 522 milyon 967 bin dolardan, 102 milyar 437 milyon 806 bin dolara indi. Kurdaki aşırı oynaklık ve TL'nin değer yitirmesininde etkisi ile BIST 100 endeksinin dolar bazında piyasa değeri ise yılbaşından bu yana 94 milyar dolar eridi.

BANKACILIK İZLEMEDE

Bu yıl en çok düşen bankacılık endeksinde 12 şirketin sadece iki tanesinin hisse senetleri yılbaşından bu yana prim yaptı. Borsada işlem gören diğer 10 bankanın performansı ise ekside seyrediyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından perşembe günü yapılan “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması” bugün itibarıyla bankalar tarafından imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir” açıklamasından sonra bankacılık hisselerine alımlar dikkat çekti. Ancak, bankaların güncel yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için yapılacak mali bünye değerlendirme çalışmasının sonuçları ve bunun neticesinde gerektiğinde uygulamaya konulacak bankaların mali yapısını güçlendirecek politika seti ile ilgili detaylar piyasaların yakından izlediği gelişmeler olacak. Önümüzdeki dönemde bankaların mali durumlarının güçlendirilmesinin kamu maliyesine olası bir yük getirip getirmeyeceğinin netleşmesi, belirsizliği azaltacaktır.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ NEW YORK’TA OLACAK

BU hafta Türk Lirası varlıklar açısından kısa vadede en önemli gelişme Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler görüşmeleri için gideceği New York'ta yatırımcılarla yapacağı toplantı olacak. Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında yarın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek, yatırım ve iş çevreleriyle de bir araya gelecek. Erdoğan'ın ABD ziyareti boyunca temasları oldukça kritik olacak. Erdoğan, seyahatten önce ABD yönetiminden talep geldiği takdirde değerlendireceklerini belirtti. Böylece ABD Başkanı Donald Trump ile yaşanan rahip krizinin bu görüşmelerde gündeme gelme ihtimali oldukça zayıfladı. Ancak, piyasalar sürprizlere hazırlıklı olacaktır. Bununla beraber Erdoğan'nın Suriye konusundaki temasları da yakından izlenecek. Diğer taraftan, küresel tarafta öncelikli gündem maddesinin 26 Eylül tarihli ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı olacak. FED Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak piyasalar bu hamleyi uzun süre önce fiyatladığı için kurlar üzerinde ciddi bir etkisinin olması beklenmiyor.

2019'DA DARALMA BEKLENİYOR

Geçen haftanın en önemli gündemi yeni adıyla Yeni Ekonomi Programı (YEP) olan Orta Vadeli Program oldu. 3 yıllık ön görüyü kapsayan planda enflasyon hedefleri yukarı yönlü revize edilirken büyüme beklentileri ve cari açık ise düşürüldü. İş Yatırım'ın yayınladığı raporda önümüzdeki iki yıllık dönemdeki program hedeflerinin piyasa beklentilerini karşıladığı belirtildi. Ancak, 2019'da 5.6 TL, 2020'de ise 6.0 TL olan yıllık ortalama kur tahminlerinin Türk Lirası'nda bir değerleme beklentisine işaret ettiğine dikkat çekildi. 2019 için ortalama dolar tahminini 7.0 TL, 2020 için ise 7.81 TL olarak belirleyen kuruluş, 2019 yılı için büyüme tahmini ise yüzde 2.3 seviyesinde ön görüyor. İş Yatırım yüzde 1‘lik büyüme tahmini ile nispeten daha sert bir yavaşlama öngörüyor. Raporda, “TL'de öngörülen değerlemenin ve nispeten daha yüksek büyüme hedeflerinin gerçekleşmesi sermaye girişlerine ve risk algısının iyileşmesine bağlı olacak” denildi.