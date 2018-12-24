Son dakika… Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 28 kuruş, motorinin litre fiyatında 29 kuruş indirim bekleniyor.

Cuma günü 15-16 kuruş olarak açıklanan benzin ve motorine gelen indirimler petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası 28-29 kuruşa çıktı. İndirimler pompa fiyatlarına yansıyacak. Beklenen indirimin gelmesinin ardından İstanbul’da 6.14 TL olan benzinin litre fiyatı 5.86 TL’ye, 5.95 TL olan motorinin litre fiyatı da 5.66 TL’ye düşecek. Ankara’da ortalama 6.21 TL olan benzinin litre fiyatı 5.92 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 5.70 TL’ye gerileyecek. İzmir’de ortalama 6.18 TL olan benzinin litre fiyatı 5.90 TL, motorinin litre fiyatı ise 5.69 TL olacak.

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