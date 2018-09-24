Son dakika… Gübre fiyatlarında indirim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlayacağını söyledi.

Son dönemde uygulanan tarım politikaları nedeniyle çiftçiler zor durumda. Bir çok yerde çiftçiler üretim yapmakta zorlanıyor. Çiftçilerin gider kalemlerinde suni gübreler önemli bir yer tutuyor.

YÜZDE 15 İNDİRİM

Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den gübre fiyatları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Pakdemirli konu hakkında yaptığı açıklamada, gübre fiyatlarında yüzde 15 oranında indirim yapıldığı belirtti. Pakdemirli haber kanallarında canlı yayımlanan konuşmasında ayrıca gübre fiyatlarında aşırı fiyat artışı yapan firmaları da takibe aldıklarını da söyledi.

Öte yandan Pakdemirli, buğday ve arpa prim desteğinin yüzde 100 oranında artırıldığı belirtti. Buna göre 5 kuruş olan prim desteği önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödenecek.