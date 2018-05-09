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Son dakika… Merkez’den yeni hamle

Merkez Bankası günlük döviz depo ihale tutarını 1.25 milyar dolardan 1.5 milyar dolara yükseltti. İhalelerde satılan toplam tutar 5.3 milyar dolardan 7.1 milyar dolara yükselebilecek.

Sozcu.com.tr
android-time 10:07 9 Mayıs 2018
Haberler Ekonomi
Son dakika… Merkez’den yeni hamle
Merkez Bankası günlük döviz depo ihale tutarını 1.25 milyar dolardan 1.5 milyar dolara yükseltti. İhalelerde satılan toplam tutar 5.3 milyar dolardan 7.1 milyar dolara yükselebilecek.

Merkez’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Günlük olarak düzenlenen Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarı 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir.

Buna göre, halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Merkez Bankası yeni ihale takvimini açıkladı. İşte yeni takvime göre ihale düzeni:

mernkez
Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 5,3 milyar ABD dolarından 7,1 milyar ABD dolarına ulaşabilecek.

Son güncelleme: android-time 10:3809.05.2018
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