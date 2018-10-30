Ev sahibi olmak isteyenlerin neredeyse ilk adresi TOKİ oluyor. Uygun fiyatlı ev fırsatlarıyla alt gelir grubundan, lüks evleriyle üst gelir grubuna her türlü sosyal sınıfa kadar her türlü sosyal statüye hitap ediyor. Ancak vatandaşların aklında 'TOKİ başvuruları nereye yapılır? Faizsiz Konut Kredisi başvurusu nasıl yapılır?' soruları bulunmakta. İşte cevapları...

TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar bu konuda akıllarındaki sorulara cevap arıyor. Başvuruların nereye yapılacağından, faizsiz konut kredisi başvurusunun nasıl yapıldığına kadar birçok sorular bulunmakta. Ev sahibi olmak isteyenler çeşitli kriterleri getirenler TOKİ’den ev alabilmektedirler.

TOKİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIYOR?

TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşların öncelikle yerine getirmeleri gereken kriter, bulunduğu yerin nüfusuna en az 1 yıl boyunca kayıtlı olmasıdır. Ayrıca katılımcıların aile fertlerinin (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç) ev sahibi olmaması gerekir. Konut kredisi kullanmamış olmak da aranan şartlardan. 18 yaşını dondurmuş olmak da vardır. 4,500 TL'lik aylık hane halkı gelirinin olması da gereklidir.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

– TC Kimlik fotokopisi

– Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden “Hak Sahipliği Belgesi”

– Engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en %40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu

– Emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge istenmektedir.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Faizsiz konut kredisi için TOKİ’nin internet sitesinde şu açıklamaya yer verilmiştir;

Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası’na başvurulması gerekmektedir.

Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkündür.

Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü'nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2018 yılı için 114.000,00 TL'dir.

Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının 1/4 ‘ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin %1'i oranında masraf alınır.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Faizsiz konut kredisi aldıktan sonra, devam eden ödemelerinizi E Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. E Devlet şifrenizle E Devlet’e (www.turkiye.gov.tr) giriş yaptıktan sonra arama bölümüne ‘Faizsiz Konut Kredisi Sorgulama’ yazığ arama butonuna basın. Karşınıza ‘Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)/Faizsiz Konut Kredisi Sorgulama’ (https://www.turkiye.gov.tr/ toplu-konut-idaresi-toki-faizsiz-konut-kredisi-sorgulama) sekmesi çıkacak. Ona tıkladığınız zaman ödemeye devam ettiğiniz faizsiz konut kredilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

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