Turist çok kalite yok

Antalya turizm alanında, turist sayısında, hem de sektörde istihdam edilen çalışan sayısında rekor kırarken, hizmet kalitesinde sınıfta kaldı. DİSK Akdeniz Bölge temsilcisi Cemal Aybar, “Ucuz hizmet, gelen misafirinde sağlığını tehdit ediyor” dedi.

Bu yıl Antalya'da, 7 milyon 14 bin 875 kişiye ulaşan turist sayısına oranla, çalışan sayısı geçen yıla göre yüzde 17,5 artarak 1 milyon 83 bine yükselmiş durumda. Bu durum ister istemez hizmet kalitesini de önemli ölçüde etkiliyor.

HİZMET KALİTESİ DÜŞÜYOR

SGK verilerine göre, Antalya'da hizmet sektöründe 2017'de 922 bin 369 olan çalışan sayısı, yüzde 17,5 oranında artarak 1 milyon 83 bin 695'e çıkmış. Antalya'daki turist sayısı yerli ve yabancı toplam turist sayısı ise 7 milyon 14 bin 875 kişi. Yani turist sayısıyla hizmet veren personel sayısındaki artış paralellik göstermiyor. Bu da haliyle birçok otel ve tatil köyünde hizmet kalitesinin düşmesine neden oluyor.

TAŞERON FİRMALAR

Milyonlarca dolarlık turistik tesislerde özellikle yiyecek, içecek, güvenlik ve temizlik konularının tesis dışından taşeron firmalara bırakılması, başta maliyeti düşürüyor gibi görülse de uzun vadede müşteri memnuniyeti açısından olumlu etki yapmadığı gözleniyor. Antalya'da her geçen gün artan taşeron firmalar, turizm alanında hiçbir deneyimi olmayan binlerce işçiyi, sektöre taşıyor. Bu da müşteri memnuniyetini düşürdüğü için uzun vadede turizm firmalarına olumsuz yansıyor.

“ÖNEMLİ OLAN TURİSTİN SAYISI DEĞİL HARCADIĞI PARADIR”

Turizm politikasının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken DİSK Akdeniz Bölge temsilcisi Cemal Aybar, “Önemli olan turistin sayısı değil niteliği ve harcadığı para miktarıdır” dedi.

Turizm sektöründe taşeronlaşmanın hizmet kalitesini de olumsuz şekilde etkilediğini söyleyen Cemal Aybar, “Bugün varım, yarın yokum” diyen çalışandan fazla bir şey beklenemeyeceğini söyledi.

Sektörde çalışan sirkülasyonunun çok fazla olduğunu ifade eden Aybar, kendini güvencede hissetmeyen kaliteli çalışanın, daha iyi bir iş bulup sektörü terk ettiğini belirtti.

TAŞERON BİTERSE KALİTE ARTAR

Aybar, “Taşeron uygulamasının sona ermesi, hizmette kalitenin yükselmesi ve turizm gelirlerinin de artmasını sağlayacaktır. Ucuz hizmetin, gelen misafirinde sağlığını tehdit ediyor. Anadolu insanının misafirperverlik anlayışını ne yazık ki ülkemize gelen turistlere yapamıyoruz. Her şey dahil sistemi, işlemecileri daha ucuz iş gücü ve hiçbir denetimi olmayan firmalardan ürün satıl almaya yönlendiriyor” şeklinde konuştu.