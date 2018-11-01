Türkiye’de icra dosyası 20 milyona dayandı

2008 yılında 8 milyon icra ve iflas dosyalarının sayısı 2018 yılında 20 milyona dayandı. İcra dairelerindeki icra ve iflas dosyası sayısı 19 milyon 901 bin 807'ye çıktı. Türkiye'nin 2008-2018 arasında nüfusu yüzde 14 arttı. Konuyu sozcu.com.tr'ye değerlendiren ticaret avukatları daha önce yarım saatte icra takibi işlemleri sürerken şimdi bu sürecin 1 hafta sürdüğünü söylüyor.

Türkiye’nin ekonomisi son zamanlarda zor bir süreçten geçiyor. Kimi firma kendini korumaya almak için konkordato ilan ederken kimi firma ise alacağını almak için icra takibi başlatıyor. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nde (UYAP) günlük tutulan verilere göre İcra Dairelerindeki İcra (Esas) ve İflas Dosya Sayıları 20 milyona dayandı. Durumu sozcu.com.tr’ye değerlendiren avukatlar en çok bankaların ve telefon şirketlerinin vatandaşa açtığı icra dosyalarının olduğunu bu nedenle diğer icra dosyalarının hızlı bir şekilde yapılamadığını söylüyor. İcra müdürlüklerine giden avukatlar ise durumu ‘İş bitmiyor’ olarak yorumluyor.

YOĞUNLUK HER GEÇEN ARTIYOR

İstanbul adliyesindeki icra dosya sayılarının her geçen gün arttığını söyleyen Avukat Cenk Söbe sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “İstanbul Adliyesi’ndeki icra dairelerinin esas sayısı Kasım itibariyle 30 binleri geçmiş durumda.. Yıl sonuna kadar 35 bini bulması halinde İstanbul Adliyesi’nde 37 icra dairesi ve 3 iflas dairesi bulunduğu göz önüne alındığında, sadece İstanbul adliyesinde 1 milyon 295 bin tane icra dosyasından bahsetmek gerekecektir. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde de 25 adet icra dairesi bulunmaktadır. Bakırköy Adliyesi ve diğer İstanbul Adliyeleri’ni de hesaba katarsak 3 milyon civarı icra dosyasından bahsetmekteyiz. İcra dairelerinin yoğunluğu her geçen gün artmaktadır.” ifadelerini kullandı.

DOSYALAR KORİDORA YIĞILDI

Eskiden yarım saatte işlerin bittiğini belirten Söbe, “Normalde yarım saatte yapılacak işi, dosyaların arşivde olması ve yoğunluktan dolayı bazen 1 haftada bile yapamıyoruz. Bazen dosyalar hiç bulunmaktadır ve bu hususta icra mahkemelerinde şikayet davaları da epey açılmaktadır. İcra dairesine sığmayan dosyaların çoğu zaman koridorlara yığıldığını da gözlemlemekteyiz.” dedi.

EN ÇOK BANKACILIK VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNDEN İCRA AÇILIYOR

2008 yılında 8 milyon kişi icra açılırken bu sayı 2018 yılında 20 milyona dayandı. İcra dairelerinde işlem yapmanın eskisi gibi hızlı olmadığını belirten Ticaret Hukuku Avukatı Melike Zeynep Daye, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “İcra dairelerinde işlem yapmak eskisi gibi kolay olmuyor. Bankaların ve GSM sektöründeki firmaların vatandaşa açtığı icra dosyaları diğer icra dosyalarının önünü tıkıyor. Dolayısıyla diğer avukatlar bireysel olarak icra takibi başlatmak istediğinde bu durum zaman alıyor. Kurumsal icraların sayısı bireysel icra sayısını geçiyor. ” dedi.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP,) verilerine göre İcra Dairelerindeki İcra (Esas) ve İflas Dosya Sayıları;

İCRA DAİRELERİNDE GÜNLÜK SORU SORAN ÇOK

Günlük olarak gelen ve soru soran vatandaşlarında çok fazla olduğunu söyleyen Avukat Daye, “Günlük olarak gelip soru soran vatandaşlarda çok. Ayrıca artık icra dairelerinde şöyle bir durumda oluştu. Vatandaşlar artık mallarını garanti etmek adına kendi kendine icra takibi başlatıyorlar. Şöyle ki çok borcu olan bir kişi tanıdığı bir kişi aracılığıyla kendi mallarına icra takibi başlatıyor. Bu nedenle bir başkasının hacz edeceği ürünü yakın tanıdığına hacz ettirmiş oluyor. (Karşı tarafla anlaşarak) “