Ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarında sorun var mı?

Ücretsiz dağıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullara göndereceği kitaplarda sorun yaşandığı haberlerinin ardından Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "2018-2019 eğitim öğretim yılında da okutulacak bütün ders kitaplarının üretimini tamamlamış ve Bakanlığımızın depolarına zamanında ulaştırmış bulunmaktayız. Çıkan haberleri gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Öğrencilere her yıl dağıtılan ders kitaplarının bu sene üretilemediği ve dolayısıyla okullara basılı ders kitabı dağıtılmayacağı ile ilgili çıkan haberler için Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği bir yazı yayınladı. Yazıda dağıtılacak kitapların basımında herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtildi.

İşte o açıklamanın tamamı;

Son günlerde çeşitli medya organlarında “Ücretsiz Ders Kitabı Projesi kapsamında öğrencilere her yıl dağıtılan ders kitaplarının bu sene üretilemediği ve dolayısıyla okullara basılı ders kitabı dağıtılmayacağı ” haberleri çıkmaktadır. Bu haberler üzerine ders kitabı yayıncıları ve ders kitabı üreten matbaalar olarak, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduk .

Gerçeği yansıtmayan bu haberlerin ülkemize karşı düzenlenen ağır ekonomi saldırılar sonucu, olağandışı artan kağıt fiyatlarına ve kağıt teminindeki zorluklara dayandırıldığını düşünmekteyiz.

Ders kitaplarının eğitimin önemli bir parçası olduğunun bilincinde olan ve üretim girdilerinin % 80’i dövize bağlı bulunan sektörümüz, yaşadığı ekonomik zorluklara ve maddi kayıplara rağmen, olağanüstü bir gayret ve fedakarlıkla ders kitaplarımızı öğrencilerimize zamanında ve eksiksiz ulaştırmak için var gücüyle çalışmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği ve 16 yıldır Milli Eğitim Bakanlığımızca başarıyla yürütülen Ücretsiz Ders Kitabı Projesi’ne hizmet eden yayınevleri ve matbaalar olarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılında da okutulacak bütün ders kitaplarının üretimini tamamlamış ve Bakanlığımızın depolarına zamanında ulaştırmış bulunmaktayız. Çıkan haberleri gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.