Son dakika: Un ihracatına sınırlama

Ticaret Bakanlığı'nın dahili işlem rejimi dışındaki un ihracatını durdurdu. Dahili işlem rejimine göre yurt dışından getirilen buğday Türkiye'de una çevriliyor ve yurt dışına ihraç ediliyor. Türkiye'deki buğday ise un yapılıp yurt dışına ihraç edilemeyecek. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre sınırlama getirilen miktar un ihracatımızın yüzde 1'i.

CAN MUMAY-DERİN GÖKÇE

İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu’ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı önderliğinde ,İstanbul Fırıncılar Odası katkılarıyla ; Un fiyatları ile alakalı Ticaret Bakanlığı ile yapılan müzakereler sonucu 06.09.2018 tarihi itibari ile un ihracatı durdurulmuştur.

Ticaret Bakanlığımızın yapmış olduğu bu hamle ile Türkiye’deki un fiyatlarının gerçek değerlerine geleceğini ümit ediyoruz…Fırıncı Esnafımıza ve Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Ticaret Bakanlığı da konu hakkında yaptığı açıklamada, un ihracatına getirilen sınırlamanın Türkiye’nin toplam un ihracatının yüzde 1’i olduğu ifade edildi. Düzenlemenin amacı yurt içindeki buğday fiyatlarına kontrol altına almak.

“Son dönemde yurt içi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir.” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık %1'ini oluşturmaktadır.

Düzenlemenin temel amacı yurt içi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir.

NE OLMUŞTU?

Daha önce 95 liraya satılan 50 kiloluk un çuvalının fiyatı 175 liraya yükselmişti. Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Bu kadar fahiş bir zam olur mu?” diyerek tepki göstermişti.

Polat, bir ay içinde 50 kiloluk un çuvalının önce 150 daha sonra da 175 liraya çıktığını belirterek, ‘’Bir an önce önlem alınmalı. Aksi takdirde bizim de zam yapmamız kaçınılmaz olacak” demiş ve şunları söylemişti:

DAYANACAK GÜÇ KALMADI

‘’Bu durumda zaten zor sattığımız ürünleri vatandaş alamaz. Satış olmadığı için çok sayıda yufkacı kepenk kapatmak zorunda kalacak. Un ile çalışan bütün işletmeler bu durumdan muzdarip. Biz yufka fiyatlarına iki yıldır zam yapmadık ama artık dayanacak gücümüz kalmadı.”