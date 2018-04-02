Yenilenebilir enerjiye güneş doğmadı

2017’de dünyanın enerji ihtiyacı yüzde 2.1 oranında artarken, yatırımlar yüzde 6.3’le en fazla yenilenebilir enerjide gerçekleşti. Çin ve ABD, güneş ve rüzgar enerjisindeki yatırımlarını yüzde 50’ye yakın artırdı.

NURAY TARHAN

Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre, ekonomik büyümeyle doğru orantılı olarak dünyanın enerji ihtiyacı 2017'de önceki yılın 2 katı yani yüzde 2.1 oranında arttı. Enerjinin yüzde 70'i petrol, doğal gaz ve kömürle karşılanırken, üretimde en yüksek artış yüzde 6.3'le yenilenebilir enerjide oldu. Yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki payı yüzde 25'e yükseldi.

ÇİN VE ABD YARIŞIYOR

Bunda, dünyayı en çok kirleten iki ülke olan Çin ve ABD'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını yüzde 50 oranında artırmaları büyük rol oynuyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için imzalanan Paris Anlaşması'na imza atan diğer ülkelerde de artış gözleniyor. Avrupa Birliği'nde (AB) artış oranı yüzde 8 olurken Japonya ve Hindistan da yüzde 6'lık artışla bu ülkeleri takip ediyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarında aslan payını yüzde 36'yla rüzgar enerjisi alıyor. Diğer enerji türlerinin oranları da şöyle: Güneş yüzde 27, hidroenerji yüzde 22, biyoenerji yüzde 12. Çin, geçen yıl hidro-bazlı olmayan yenilenebilir enerji yatırımlarında ABD'yi geçerek dünya lideri oldu. Dünyadaki güneş enerjisi kapasitesi 400 gigavat'a (GW) ulaşırken, Çin sadece geçen yıl 50 GW'lık yeni yatırım yaptı. Böylece tek başına Fransa ve Almanya'daki kapasiteye ulaşmış oldu. ABD ise geçen yıl sadece 10 GW'lık yeni kapasiteyle 2016'nın yüzde 30 gerisinde kaldı.

TÜRKİYE GERİ KALDI

Dünyada güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları her geçen yıl hızla artarken Türkiye'de toplam enerji üretiminden aldığı pay hâlâ çok düşük düzeyde bulunuyor. 2017 Kasım itibarıyla toplam 83.138 megavata (MW) ulaşan elektrik enerjisi kurulu gücü içinde güneşin payı 13.9 (yüzde 1'den düşük), rüzgarın ise 6.447 MW'a (yüzde 7.8) ulaşıyor. Diğer yenilenebilir enerji kaynağı hidrolik enerjinin toplam payı ise yüzde 32.7. Üretimde aslan payını yüzde 27.7 ile doğalgaz ve likit gaz, yüzde 23.8 ile de hidrolik enerji alıyor.

ALMANYA’NIN ENERJİSİNİN YÜZDE 85’İ YENİLENEBİLİR

Almanya, güneş enerjisine en çok yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. 2017 yılında rekor kırarak elektriğinin yüzde 85'ini yenilenebilir enerjiden sağlayan Almanya'nın güneşteki kurulu gücü 2017 itibarıyla 42.98 GW'a ulaştı. Oysa ülkemizdeki kapasite henüz 1 GW'a bile ulaşamadı. Enerji Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılı sonu itibarıyla kurulu gücü 402 MW olan 34 adet güneş enerjisi santraline ön lisans, kurulu gücü 12.9 MW olan 2 adet güneş enerjisi santraline de lisans verildi. Lisanssız elektrik üretim santrallerinin kurulmasıyla birlikte 2016 yılı sonu itibarıyla güneş enerjili santral sayısı 1.043 olarak görülürken, bu santrallerin kurulu gücü ise 819.6 MW olup 2 adet lisanslı güneş enerjisi santraliyle birlikte toplam kurulu gücümüz 832.5 MW'a ulaştı.