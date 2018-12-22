İstanbul’da bir park daha imara açıldı

İBB, Eyüp’teki Yeşilpınar Bölge Parkı’na cami, taziye evi, kültür merkezi, zemin altı katlı otopark yapılmasına karar verdi. Karar CHP grubunun muhalefeti ile kabul edildi.

İmar planlarında “park, dinlenme alanı, çocuk bahçeleri ve lunapark” olarak belirlenen ve Eyüp Yeşilpınar Bölge Parkı olarak bilinen yaklaşık 8 bin 500 metrekarelik hazine arazisinin imarı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin aralık ayı oturumunda değiştirildi. Plan değişikliği ile parka cami ile sosyal kültürel tesis yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapıldı. Buna göre bölge parkının bir bölümüne cami, taziye evi, gençlik merkezi, kütüphane, aşevi, misafirhane yapılabilecek. Cami için bin 1500 metrekarelik alan ayrıldı.

ZEMİN ALTINA KATLI OTOPARK

Parkın zemin altı da katlı otopark olarak kullanılacak. Katlı otoparkın bir katı, haftanın belirli günlerinde pazar yeri olarak faaliyet gösterecek. Plan değişikliği ile 15 metrelik yol da iptal edildi. Plan değişikliği ile ilgili görüşü sorulan İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü de park sınırları içine dini tesis ve sosyal kültürel tesis yapılmasını uygun bulmadı. Ancak plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi.

2017'DE REDDEDİLMİŞTİ

Yeşilpınar Bölge Parkı için Eyüp İlçe Müftülüğü, 2016 yılında cami ve külliye ihtiyacı olduğunu belirterek plan değişikliği talebinde bulunmuştu. Plan değişikliği teklifi 12 Temmuz 2017 tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme alınmış, plan ilke ve kararlarına aykırı olduğu için reddedilmişti.