4 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 ilde operasyon düzenlendi.
KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda; FETÖ/PDY terör örgütüne üye kişilerin kendi aralarında haberleşmek amacıyla başkalarının üzerine kayıtlı GSM hatlarından kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik Gaziantep merkezli, İstanbul, Adana ve Kilis illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep'e getirilen gözaltındakilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.