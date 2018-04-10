8 yıllık dost kazığı

Pakistan, 2010’da Türkiye’den 488 adet Otomatik Bomba Atar sipariş etti. MKE, 10 milyon dolar karşılığında üretim yaptı. Ancak Pakistan Devleti ‘silah çalışmadı’ diyerek parayı ödemedi.

Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu 2010 yılında, Pakistan için sipariş üzerine 10 milyon dolar karşılığında, 488 adet 40 milimetre Otomatik Bomba Atar (OBA) üretti. Ancak Pakistan 288'ini teslim aldığı bu bomba atarlar için NATO standardı dışında mühimmat kullanınca silah çalışmadı. Pakistan da ‘'Bomba atarlar bozuk'' diyerek parayı ödemedi. 288 bomba atar Pakistan'da, 200 bomba atar da MKE'nin deposunda kaldı. MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın “Pakistan makamları aslında silahtan memnun ama NATO klasifikasyonunda olmayan ucuz mühimmat kullandıkları için böyle bir sıkıntıya neden olunduğunun da bilincindeler” dedi. MKE, silahları ücretsiz revize ederken, OBA'lar Pakistan'da tekrar test edilecek.

GERİ ALMAK İSTEDİK

488 adet OBA konusu TBMM KİT Komisyonu'nda görüşüldü. MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın şu bilgiyi verdi: “Teslim alınmış ürünlerin, daha sonra kabulünün yapılmaması gibi bir noktaya gelinmesi başka bir ülkeyle olmuş olsa uluslararası ticarette kabul edilebilecek bir husus değil. Ancak, ülkemizin Pakistan'la olan yakın ilişkileri nedeniyle biz konuyu kurumumuz uhdesinde çözmek için çaba gösterdik.” Genel Müdür, 288 OBA'nın önce geri istendiğini ancak Pakistan'ın buna yanaşmadığını da açıkladı ve “Bunu istemediler çünkü ihtiyaçları olduğunu belirttiler'' diyerek, revize edilen silahlar için ekstra bir ücret alınmayacağını da belirtti.