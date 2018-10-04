AKP’li Metiner’den Arınç’a tehdit gibi sözler: Defterini dürmesini biliriz

AKP'li eski vekil Mehmet Metiner, iktidarı eleştiren açıklamalar yapan eski Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'a çok sert sözlerle yanıt verdi.

Mehmet Metiner Star gazetesine yazdığı yazıyla eski Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’a yanıt verdi.

Arınç’ın sürekli Erdoğan’ı hedef aldığını ve kibirli olduğunu iddia eden Metiner “Dün Reis'i senin gibilere karşı savunduğumuz için bize düşmandın. Bugün ise Reis üzerinden sürdürüyorsun düşmanlığını. Ömrümüz bu dava için geçti. İşkenceyse işkence, hapisse hapis. Hakkımızda konuşurken haddini aşma. Otur oturduğun yerde, yeni bir fitneye sebebiyet verme. Reis'in hatırına sana katlanıyoruz. Yoksa defterini dürmesini biliriz. Bence Reis'in müsamahasını da, şansını da fazla zorlama” dedi.

Metiner, Arınç’ın 4 AKP’li bakanın yolsuzluk nedeniyle Yüce Divan’a gönderilmesi için oy kullandığını iddia etti.

Habertürk Televizyonuna konuk olan Arınç, AKP’nin 16 yıllık iktidarı döneminde yaşananlara dair çeşitli eleştirilerde bulunmuştu.