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AVM’de dehşet! Buluştu, kurşun yağdırdı

Kayseri'de, hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan Levent A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşi Emine A.'ya (25) buluştukları alışveriş merkezinin terasında, tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın, hastaneye kaldırılırken, eşi Levent A. gözaltına alındı.

android-time 19:37 31 Ekim 2018
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Kayseri'de, hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan Levent A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşi Emine A.'ya (25) buluştukları alışveriş merkezinin terasında, tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın, hastaneye kaldırılırken, eşi Levent A. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan alışveriş merkezinin teras katında meydana geldi. Hakkında ‘uzaklaştırma’ kararı bulunan Levent A., boşanma aşamasında olduğu eşi Emine A. ile konuşmak üzere buluştu. Bir süre sonra çift arasında başlayan tartışma, karşılıklı hakaretlerle büyüdü. Bu sırada Levent A., belinden çıkardığı tabancayla eşi Emine A.’ya kurşun yağdırdı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Kanlar içinde yerde kalan Emine A., gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlenen ve hemen ameliyata alınan Emine A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Alışveriş merkezinin terasında dehşet saçan Levent A. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Terastaki diğer kişiler büyük panik yaşarken, kurşunların isabet ettiği camların kırıldığı görüldü.  DHA

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Son güncelleme: android-time 19:5031.10.2018
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