Avrasya Tüneli mağduru benzin istasyonu için özel imar düzenlemesi

Geçiş garantisi hedefine ulaşılamadığı için devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı ortaya çıkan İstanbul’daki Avrasya Tüneli, Kadıköy’deki bir benzin istasyonunu da zarara uğratınca imdadına İBB yetişti. Tünel yüzünden E-5 ile irtibatı kesilen akaryakıt istasyonu için İBB imar planlarını değiştirerek akaryakıt istasyonunu iptal etti. Benzin istasyonunun yerine “konut ve ticaret” fonksiyonu verilerek bölgedeki yapılaşma ve nüfus yoğunluğu arttırıldı.

Kadıköy Koşuyolu'nda üzerinde benzin istasyonu bulunan 13 bin 705 metrekarelik parselin imar durumu İBB Meclisi aralık ayı oturumunda tartışmalı şekilde değiştirildi. Parselin 2 bin metrekarelik bölümünde bulunan akaryakıt istasyonunun iptal edildiği karara ilişkin hazırlanan komisyon raporunda plan değişikliğinin gerekçesi Avrasya Tüneli'nin yarattığı mağduriyet olarak açıklandı. Raporda, Avrasya Tüneli'nin yüzeye çıktığı noktada E-5 üzerindeki Zeynep Kamil Kavşağı'nın da varlığı nedeniyle parselin kuzeyindeki 130 metrekarelik alanın kamulaştırıldığı belirtildi. Tünelin çıkış noktasındaki düzenleme nedeniyle akaryakıt istasyonunun E-5 karayolu ile irtibatının kesildiği hem kamulaştırmalar yoluyla hem de Avrasya Tüneli projesi nedeniyle parsel sahibinin mağdur olduğu savunuldu. Parseldeki akaryakıt istasyonunun verimli şekilde işletilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Sahibinin bilgisi dışında parselin kuzeyinde ticaret olarak ayrılan kısmın yeşil alana dönüştürüldüğü buna karşılık kamulaştırma bedeli ödenmediği bu nedenle planda değişiklik yapılması istendi.

NÜFUS VE YAPI YOĞUNLUĞU ARTTI

Plan teklifinde parseldeki akaryakıt istasyonu fonksiyonu iptal edilerek konut ve ticaret alanı ilan edildi. Plandaki dere koruma bandı, park alanı, spor alanı fonksiyonları aynen korundu. Plan değişikliği ile ilgili yapılan genel değerlendirmede, bölge planı fonksiyonlarında yer almayan konut+ ticaret fonksiyonu önerilerek nüfus ve yapı yoğunluğunun arttırıldığı belirtildi. Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü alana getirilecek nüfusa hizmet edecek yeşil alan ayrılmadığını bu durumun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu kaydetti. Ulaşım Planlama Müdürlüğü parsel düzeyindeki değişikliğin yapılanma koşulları açısından bölge planları kapsamında değerlendirilmesini istedi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, plana iki not ekledi. Plan notları ile spor alanı olarak gösterilen alanın zemin altı otopark olarak düzenlenmesini uygun buldu. Ayrıca kamuya açılmış veya açılabilecek davalardan feragat edilmesine ilişkin de düzenleme yaptı. Değişiklik oy çokluğu ile kabul edildi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Plana karşı çıkan CHP'li İBB Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, “İBB İstanbul'un bütün sorunlarını çözdü sıra Avrasya Tüneli'nden mağdur olan vatandaşın sorunlarını çözmeye geldi. Vatandaşın işleri bozulmuş meclis olarak onu düzeltiyoruz. Ayrıca bu arazi ile uzun süredir Ege Yapı İnşaat'ın ilgilendiğini biliyoruz” dedi. Köseadağı, plan notunda davalardan feragat edilmesine ilişkin plan notu eklenmesini de eleştirdi. Eleştirilere yanıt veren İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Yüksel Akyol, “Vatandaş açtığımız tünel yüzünden mağdur olmuş sorununu çözüyoruz. Vatandaşın dava açmasını engellemek için de bu plan notunu koyduk. Eski plana geri dönülmüş oldu” dedi.