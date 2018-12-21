Aydos ormanı yola feda edildi

İstanbul’da iki ilçeyi birbirine bağlayan yolu genişletmek için 1. derece doğal sit koruması altında olan Aydos ormanı feda edildi. Kartal ve Pendik arasındaki mevcut yolu genişletmek için yaklaşık 50 bin metrekarelik ormanlık alanda inşaat yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Kartal Samandıra Caddesi ve Pendik Semerkant Bulvarı arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan imar planı değişikliği teklifini İBB Meclisi'ne iletti. Teklif aralık ayı meclis oturumunda gündeme alındı. Plan değişikliği teklifinde, halihazırda kullanılan yolun genişliğinin 20 metreye çıkarılması için düzenleme yapılması istendi. Raporda, Kartal ile Pendik Çamlık mahallesini birbirine bağlayan yolun genişliğinin arttırılmasının bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceği kaydedildi. Raporda, planlama alanının büyük bölümünün Yakacık Aydos 1. Derece doğal sit alanı ve orman alanından geçtiği bilgisi yer aldı.

50 BİN 844 METREKARELİK ALAN

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından plan değişikliği ile ilgili yapılan değerlendirmede, Kartal Yakacık Mahallesi'nde bulunan Samandıra Caddesi ve Semerkant Bulvarı arası imar yolu ön projesi izin talebine konu olan 50 bin 844 metrekarelik alanda plan değişikliği yapılması tabiat varlıkları açısında uygun bulundu. Ormanlık alanda yapılacak yol genişletme çalışmasına ilişkin plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis oturumunda söz alan CHP'li İBB Meclis Üyesi Esin Hacıalioğlu, 1.derece doğal sit alanından yol geçirilmesine tepki göstererek “Önce bölgeyi planlayalım, sonra yol geçip geçmeyeceğine karar verelim. Ormanın yol için yok edilmesi doğru bir planlama kararı değil” dedi.