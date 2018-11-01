Bahçeli’den seçim genelgesi: Cumhur ittifakı geçici heves değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türk tarihinin bir anında tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir, asla da böyle görülmemelidir” derken, teşkilatlara gönderdiği genelgede “Cumhur İttifakı’nın doğasına uygun hareket edilecek, söz, açıklama, beyanat ve siyasi değerlendirmelerin saygı ve nezaket içerisinde yapılmasına azami ölçülerde riayet gösterilecek” talimatları verdi.

Bahçeli, “Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'ni üçüncü evreye taşıyan muhterem bir irade, milletimizin ruh kökünden doğmuş, milli hedeflere ulaşma hissiyatıyla doğrulmuş, bekamızı savunma iştiyakıyla dolmuş tarihi bir duruşun adı ve ahlakıdır. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde elde edilmiş kazanımların 31 Mart 2019'da zarar görmemesi, zafiyete uğramaması için titizlikle ve sorumlulukla hareket edeceğiz. Önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimleri Türkiye için demokratik karar anı, dönüm noktasıdır. Bu seçimlerin kazasız belasız icrası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne müzahir bir neticenin alınması sistemsel istikrar ve bekamızın geleceği açısından çok önemlidir. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'na bağlılığı devam etmekle birlikte, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine tek başına ve Türkiye'nin her seçim çevresinde katılacaktır” dedi.

FARKLI MATERYAL KULLANMAYIN, AĞIZ BİRLİĞİ SAĞLAYIN

MHP lideri Bahçeli'nin 81 il teşkilatına gönderdiği genelgede şu mesajlar verildi:

-MHP Parti teşkilatlarında görev alan il, ilçe ve belde başkanları aday olmak istemeleri halinde boşluk olmaması için 15 Kasım Perşembe gününe kadar istifa edecek.

-Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmalara itibar edilmeyecek, resmi açıklamalar dışında internet sitelerinde dolaşan mesnetsiz haberlere kulak asılmayacak.

-MHP, seçimlere adıyla, amblemiyle ve ülkemizin her seçim çevresinde tek başına katılacak. Ancak Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun hareket edilecek, söz, açıklama, beyanat ve siyasi değerlendirmelerin saygı ve nezaket içerisinde yapılmasına azami ölçülerde riayet gösterilecek.

-Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyümesinden, yükselişinden, güçlenmesinden korkan ve ürken kesimlerin provokasyonlarına çok dikkat edilecek, herhangi bir saldırı ve sataşma halinde gerekli cevap verilmekle birlikte hukuken lazım gelen önlemler gecikmeden alınacak.

-31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin hazırlık ve propaganda döneminde Genel Merkezin belirlemediği, partimize ait olmayan materyaller kesinlikle kullanılmayacak, kullananlar ise uyarılacak.

-Ağız birliğini sağlamak açısından, Genel Başkan Meclis Grup konuşmaları, basın açıklamaları, genelgeler, yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yayımlanan diğer mesajlar anbean takip edilecek, siyasi yorumların sınırları buna göre tayin edilecek.

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFINI KULLANANLARA KIZDI:

Öte yandan Bahçeli sosyal medyada kendi fotoğrafını kullanarak, dedikodu çıkaran hesaplarla ilgili de hukuki işlemlerin yapılacağını belirtti. Bahçeli, “Bazen şahsımın bazen de merhum başbuğumuzun fotoğrafını profil resmi yapıp veya açtıkları sahte hesaplar üzerinden içe dönük dedikodu çıkaran, itibar cellatlığı yapan, şerefsizce nifak çıkaran kişi ya da kişilerin tespiti süratle yapılacaktır. MHP'nin şerefli mensupları üzerinde karalamalar yapanlar hakkında her türlü hukuki müracaatla birlikte, bu ajan ve provokatörlerin ifşası da derhal sağlanacaktır” dedi.