Başkonsolosluk önünde ‘kayıp gazeteci’ için eylem

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından kendisinden dört gündür haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için bugün konsolosluk önünde Türk Arap Medya Derneği öncülüğünde, bir dayanışma eylemi gerçekleştirildi. Burada bir basın açıklaması yapan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden endişe duyduklarını belirterek, "Kaşıkçı'nın en kısa zamanda 'misafir' edildiğini düşündüğümüz İstanbul'daki konsolosluk binasından serbest bırakılmasını veya bulunduğu mekanın derhal belirtilmesini" talep etti.

Türk Arap Medya Derneği’nin çağrısıyla bugün Suudi Arabistan’ın Levent’teki Başkonsolosluğu önünde toplanan Türk ve Arap gazetecilerden oluşan bir grup, Cemal Kaşıkçı için ‘dayanışma eylemi’ yaptı. Eyleme, Basın Konseyi, Mısır Basın Mensupları Derneği, Arap Derneği temsilcilerinin yanı sıra Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman da katılarak destek verdi. Katılımcılar, üzerinde Kaşıkçı’nın fotoğrafının bulunduğu İngilizce ‘Cemal Kaşıkçı’ya Özgürlük’ yazılı dövizler açtı. Eylemi, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına bağlı çok sayıda basın mensubu takip etti. Burada bir basın açıklaması yapan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına geçen Salı günü girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı Kaşıkçı’nın durumunu ilk andan itibaren yakından ve hassasiyetle takip ettiklerini ve dünyaya duyurduklarını söyledi.

“HAYATTA OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ”

Kışlakçı, “Biz basın mensupları olarak ünlü yazar ve gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinden endişe ediyoruz. Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Suudi Arabistan’ın bu yöndeki açıklamaları tatminkâr olmaktan son derece uzaktır” dedi.

“Cemal Kaşıkçı ülkesini seven biridir” diyen Turan Kışlakçı, “Vatanı Suudi Arabistan’a olan bu inancı dolayısıyla konsolosluğa başvurdu. Veliaht Muhammed Bin Selman’ın birçok reformlarını desteklemesine rağmen, sadece ülkesinin çıkarları uğruna dile getirdiği bazı muhalif görüşlere sahipti. Kendisi muhalif değil sadece dış politikadaki bazı hatalarını ıslah etmeyi öneren bir gazeteci olarak görüyordu. Cemal Kaşıkçı’nın en kısa zamanda, ‘misafir’ edildiğini düşündüğümüz İstanbul’daki konsolosluk binasından serbest bırakılmasını veya bulunduğu mekânın derhal belirtilmesini talep ediyoruz. Başına bir şey gelmesi halinde bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve mutlaka takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI MEDYA ÖRGÜTLERİNE VE GAZETECİLERE ÇAĞRI

Turan Kışlakçı, tüm dünya gazetecilerine ve uluslararası medya örgütlerine, Cemal Kaşıkçı’nın bulunmasına yönelik yardımlarını ve bu konuda yapılan eylemlere destek olmaları çağrısında bulundu.

BASIN KONSEYİ’NDEN CEMAL KAŞIKÇI’YA DESTEK

Eyleme destek veren Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen ise Cemal Kaşıkçı’nın bir an önce ortaya çıkarılması ve sorunun çözülmesi için eyleme katıldıklarını ifade etti. Eşmen, “Bir gazetecinin akıbetiyle ilgili 4 gündür sorunlar yaşanıyor. Basın Konseyi olarak Cemal Kaşıkçı’ya destek için buradayız” ifadelerini kullandı.

NOBELLİ AKTİVİST TEVEKKÜL KARMAN: KAŞIKÇI’NIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ

Eyleme destek verenlerden Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk yetkililere seslenerek, “Türk hükümeti, uluslararası kanunlar çerçevesinde Cemal Kaşıkçı’nın serbest bırakılması için destek vermelidir. Kaşıkçı’nın hayati durumuyla ilgili endişe duyuyoruz. Türk hükümeti, Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşüp bu konuda girişimler yapmalı. Biz bir aydın olarak buraya geldik ve eyleme destek verdik. En kısa zamanda Cemal Kaşıkçı’nın serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.

Cemal Kaşıkçı ile dayanışma eylemine çok sayıda Arap gazeteci de katılarak destek verdi. Arap gazeteciler, Cemal Kaşıkçı’nın hayatından endişe ettiklerini belirterek, bir an önce kendisinin bulunmasını talep etti. Grup, konuşmaların ardından, dağıldı.

İSTANBUL,DHA