Osman Kavala Operasyonu’nda ikinci dalga: 20 kişilik liste

Geçtiğimiz yıl tutuklanan Osman Kavala soruşturması kapsamında bugün ikinci dalga geldi. Anadolu Kültür Derneği Başkan vekili Yiğit Ekmekçi ve dernek yöneticileri ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay gözaltına alındı. Gözaltı listesinde 20 kişinin olduğu bu isimlerden 13'ünün gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltındaki isimler "Gezi Parkı eylemleri için yurt dışından profesyonel eylemci getirtmek, biber gazı ithalatını engellemeye çalışmak" gibi şeylerle suçlanıyor.

Habip ATAM, Ümit TÜRK-İSTANBUL

Gezi Parkı eylemlerini finanse etmekle suçlanan Anadolu Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, geçtiğimiz yıl tutuklanmıştı.

Bugün söz konusu soruşturma ile ilgili ikinci dalga operasyonu geldi. Gözaltına listesinde Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay’ın da aralarında bulunduğu 20 ismin yer aldığı öğrenildi.

Bu 20 isimden gözaltına alınan 13 kişinin isimleri şunlar;

-Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay,

-Anadolu Kültür A.Ş. Depo Program Koordinatörü Asena Günal,

-Anadolu Kültür A.Ş. Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan,

-Bilgi Üniversitesi akademisyeni Turgut Tarhanlı,

-Anadolu Kültür A.Ş. Başkan Vekili Yiğit Ali Ekmekçi,

-Anadol Kültür A.Ş. üyesi Bora Sarı,

-Anadol Kültür A.Ş. üyesi Ayşegül Güzel,

-Anadol Kültür A.Ş. üyesi Çiğdem Mater Uyku,

-Boğaziçi Üniversitesi’nden Profesör Betül Tanbay Tüten,

-Sivil Toplum Geliştirme Derneğinden Hande Özhabeş,

-Anadolu Kültür A.Ş. üyesi Filiz Telek,

-Bilgi Üniversitesi çalışanı Yiğit Aksakoğlu,

-Aktivist Yusuf Cıvır.

İŞTE SUÇLAMALAR

Listedeki isimler, Osman Kavala ile birlikte “Gezi olaylarını Türkiye geneline yaymak ve yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmekle” suçlanıyor.

Şahıslara yöneltilen suçlamalardan bazıları şöyle;

-Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür A.Ş.’ye ait DEPO isimli yerde toplantı düzenlemek

-Sivil İtaatsizlik ve Şiddetsiz Eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak

için yurt dışından aktivitizm eğitileri, kolaylaştırıcılar ve (Kırmızılı Kadın, Piyano Çalan Adam, Duran Adam gibi) profesyonel eylemciler getirtmek

-Biber gazının Türkiye’ye ithalatının durdurularak yasaklanması için çalışma yapmak.

TANBAY 1 OCAK’TA GÖREVE BAŞLAYACAKTI

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, European Mathematical Society Başkan Yardımcılığı'na seçilmişti. Tanbay’ın 1 Ocak’ta görevine başlayacağı açıklanmıştı.