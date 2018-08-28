Celal Bayar kabri başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 32’nci yılında mezarı başında anıldı.

Celal Bayar'ın her yıl 22 Ağustos'ta gerçekleştirilen anma merasimi, bu yıl kurban bayramı dolayısıyla 28 Ağustos'ta yapıldı. Celal Bayar'ın Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey'de bulunan anıt mezarındaki anma törenine Cumhurbaşkanlığı İdari ve Malî İşler Başkanı Metin Kıratlı, milletvekilleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Celal Bayar'ın torunu Prof. Dr. Akile Gürsoy'a protokol mensupları taziyelerini sundu. Cumhurbaşkanlığı, valilik, garnizon, belediye çelenkleri sunuldu.

Çelenk sunma töreninin ardından müze ve kütüphane ziyaret edildi. Müze ziyareti sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İdari ve Malî İşler Başkanı Metin Kıratlı, Atatürk'ün son başvekili Celal Bayar'ın anmak için burada olduklarını dile getirerek, “Kendisi demokrasimizin kahramanlarından birisidir. Hem Osmanlı döneminde, hem Cumhuriyeti döneminde yaşamış, Türkiye'nin sanayileşmesinde, gelişmesinde, ekonomik olarak atak yapmasına ve demokrasinin filizlenmesine büyük katkılar sağlamıştır. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Onların geçirdiği bu zor ve sıkıntılı günler, bundan sonraki Cumhuriyet dönemimizde ve sonrasında hiçbir zaman gerçekleşmesin. Demokrasimiz acı günler yaşamasın. Onların yaşadığı kötü günlerden bizler ders alalım ve birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Prof. Dr. Akile Gürsoy da kısa bir açıklama yaparak, “Her yıl 22 Ağustos'ta törenler yapılıyor. Bu yıl kurban bayramına denk geldiği için, birkaç gün sonra resmi tören düzenlendi. Bütün katılanlara samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinde de büyük rolü var” dedi.

İHA