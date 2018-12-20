“Cerrahpaşa’da ameliyatların bir çoğu durduruldu”

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ekonomik kriz sebebiyle tıbbi malzemeler temin edilemediği için ameliyatların bir çoğunun durdurulduğunu açıkladı.

Ekonomik krize bağlı olarak ilaç ve medikal malzeme sıkıntısı yaşanan üniversite ve devlet hastanelerinde kalp-damar, beyin cerrahisi gibi pahalı malzeme gerektiren ameliyatların aciliyet dışında yapılmaması yönündeki talimatların bazı devlet hastanelere iletildiğini belirten İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ekonomik kriz sebebiyle tıbbi malzemelerin temin edilemediği söyleniyor. Zaten uzun zamandır ameliyat olacak hastalara ameliyatta gereken tıbbi malzemeler dışarıdan aldırılıyordu. Şimdi ise birçok ameliyatın durduğu yönünde bilgi aldık. Kaç ameliyat iptal edildi bilmiyoruz. Ama ciddi derecede önem taşıyan ameliyatların bile yapılamadığını biliyoruz. Burada yapılan ameliyatlar tabii başka hastanelerde de yapılıyor ama hangi biri Cerrahpaşa’nın ve Cerrahpaşa’daki profesörün yerini tutabilir?”

“Ameliyat için gerekli tıbbi malzemeler hastalara aldırılıyor”

Cerrahpaşa’nın, Türkiye’nin en önemli hastanelerinden biri olduğuna dikkat çeken Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: “Cerrahpaşa’ya ne yapılmak isteniyor? Gerçekten ekonomik kriz sebebiyle mi böyle oluyor, yoksa insanları bezdirerek böyle önemli bir hastaneyi Sağlık Bakanlığı’na bağlamak için mi yapılıyor? Acilen Cerrahpaşa’ya mali destek sağlanmalı ve bu planlardan vazgeçilmeli. Ekonomik kriz gerekçe gösterilerek ihaleler açılamıyor, firmalar paralarını alamıyor ve malzemeler hastalara aldırılıyor. Bu durum tepki çektiği için de ameliyatlar iki gün önce durduruldu. Tahliller de başka hastanelere yönlendiriliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Cerrahpaşa’ya çok yazık oluyor.”