Son dakika… CHP İstanbul’dan üçüncü açıklama: Son gülen iyi güler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 21.45 itibari ile kendilerine ulaşan seçim sonuçlarını açıkladı. İstanbul’da Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 38.26, Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 48.3 olduğunu söyledi. Kaftancıoğlu, seçimin ikinci tura kaldığını belirterek “Son gülen iyi güler” dedi.

Kaftancıoğlu, seçim sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamaya “Seçim görünen o ki ikinci tura kalıyor” sözleri ile başladı. AA'nın sandıkların yüzde 96.5'ini açılmış gösterdiğini hatırlatan Kaftancıoğlu “İstanbul'da 21.45 itibari ile bize gelen okullarda ıslak imzalı tutanaklarda 8 bin 183, YSK'ya göre 8 bin 263 sandık açıldı. YSK'nın sandık sayısı ile bize gelen sandık sayısı neredeyse aynı. YSK İstanbul'da 8 bin 263 sandık sonucunu 21.45 itibari ile sistemine girmişken AA nasıl sandıkların yüzde 96.5'ini açıklıyor? AA yine her zaman yaptığı gibi manipülasyona devam ediyor” dedi.

Kaftancıoğlu, İstanbul'da açılan sandıklara göre İnce'nin oyunun yüzde 38.26, AKP adayının yüzde 48.3, Meral Akşener'in yüzde 5.6, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 6.61 olduğunu açıkladı. Milletvekilliği seçimlerinde CHP'ye gelen sandıkların yüzde 33'ünün açılmış durumda olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu “CHP yüzde 27.58, İyi Parti yüzde 8.47, AKP yüzde 41.58, HDP yüzde 11.92 görülüyor” bilgisini verdi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE SAYIM YENİ BAŞLIYOR

Kaftancıoğlu şöyle devam etti: “Anadolu'da içinde az sayıda oy bulunan sandıklar sayıldı. Büyükşehirlerdeki sandıklar yeni sayılıyor. Büyükşehirler sayılmaya başladıkça göreceksiniz ki AA da bu oy oranlarını düşürecektir. Hiçbir şekilde sıkıntıya düşmeyin birkaç saat içinde reel oylar ortaya çıkacak. Sokakta duyuyorsunuz havai fişekler kutlamalar başladı. Ne yaparlarsa yapsınlar korkunun ecele faydası yok. Son gülen iyi güler. Örgütümüz ilçe seçim kurullarında oylarına sahip çıkıyorlar. Birkaç saat sonra bu yaratılmak istenen kaybetmelerine rağmen kazandık algısına rağmen gerçek sonuçlar ortaya çıktığında hepimizin yüzü bir kez daha gülecek.“

Kaftancıoğlu, seçim sonuçlarını takip için kurdukları sistemi de şöyle anlattı: “Okullarda ıslak imzalı tutanakları doğru kabul etmiyoruz. İlçe seçim kurullarına gidip orada tutanak altına alınıp son halleri sisteme girdiğinde kabul ediyoruz. Bu bir zaman alıyor. İlçe seçim kurulundan sonuç alındıktan gerekli itirazlar yapıldıktan sonra sisteme o sonucu giriyoruz. Bu nedenle yavaş gidiyor. Verdiğimiz oranlarda hiç hata payı olmayacak. YSK da bizimle aynı hızla ilerliyor. AA nereden ne şekilde giriyor bilmiyoruz. “