CHP’de muhalifler gereken imzayı topladı!

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle 16 Temmuz'da başlatılan imza toplama süreci tamamlandı. Muharrem İnce taraftarı muhalifler topladıkları imzaları teslim etmek üzere CHP Genel Merkezine geldiler. Gaye Usluer olağanüstü kurultay için gereken imzaların toplandığını duyurdu. Usluer "Noter tasdikli imza sayımız 630" dedi.

CHP’de sular durulmak bilmiyor… Gaye Usluer’in son dakika açıklamasına göre; olağanüstü kurultay çağrısına 1240 delegeden 630’u imza verdi. Bu da gerekli imzaların toplandığı anlamına geliyor.

“ELİMİZDE BELGELİ 630 İMZA VAR”

İmza teslimi için CHP Genel Merkezi’ne gelen Gaye Usluer “Elimizde belgeli 630 imza var. Ancak bunun dışında hesapladığımız 50 imzalı belge daha var. Bunlar henüz bize ulaşmadı. Hafta başı saat 17:00’a kadar bu belgelerde işleme anılacaktır. İmzalarını direkt olarak genel merkeze göndereler de var. Toplam sayı için Genel Merkez’in açıklama yapmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

CHP Genel Merkezi’ne de seslenen Usluer “Bizim sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan beklentimiz imzaların takibini devam eden süre içerisinde olağanüstü kurultay sürecini bir an önce sayın Genel Başkanımız tarafından başlatılmasıdır. Sağduyunun, ortak aklın bizzat genel başkanımız tarafından oluşturulmasıdır. Biz Atatürk’ün kurduğu partiyi asla AKP’nin mahkemelerinde tartışılır duruma getirmeyeceğiz” diye konuştu.

Gaye Usluer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir düğümü hep birlikte düğüne çevirelim. Önümüzde yerel seçimler var. Yüzde 22,6’lık bir sonucumuz var. Yerel seçimlere hazırlanırken en büyük anket yakın zamandaki seçimlerdir. Bu puan bizim yerel seçimlere giderken anket sonucumuzdur. İsteğimiz kişilerin değişmesi değildir. İsteğimiz yeni bir yönetim anlayışının devreye girmesidir.”

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bu rakamlar sonucu CHP’nin en kısa sürede olağanüstü kurultaya gitmesi bekleniyor.

SON KURULTAYDA İNCE 447 OY ALMIŞTI

CHP’de Şubat ayında yapılan son kurultayda 1237 delege oy kullanmış, Kemal Kılıçdaroğlu 790, rakibi Muharrem İnce ise 447 oy almıştı.

İNCE YÜZDE 30,64 CHP YÜZDE 22,65 OY ALMIŞTI

24 Haziran seçimlerinde ise Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olarak kullanılan oyların yüzde 30,64’ünü, CHP ise yüzde 22,65’ini almıştı.