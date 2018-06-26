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CHP’nin yönetimi toplandı! İstifa iddiaları var…

Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP yönetimi olağanüstü toplandı. İddialara göre masada Kılıçdaroğlu'nun istifası da var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.

android-time 08:04 26 Haziran 2018
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CHP’nin yönetimi toplandı! İstifa iddiaları var…
Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP yönetimi olağanüstü toplandı. İddialara göre masada Kılıçdaroğlu'nun istifası da var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.

24 Haziran seçimlerinin ardından Meclis'te yüzde 22,67 oranında kalan CHP’de sular durulmuyor. AKP karşısında hüsrana uğrayan partinin yönetim kadrosu seçim değerlendirmesi yapmak üzere bugün olağanüstü toplandı.

Toplantının ana gündem maddesinin 24 Haziran seçimleri ve sonuçları olması beklenirken, parti yönetiminin seçim sonrası alacağı kararlar merakla bekleniyor.

Masada 22 Mayıs 2010 tarihinden beri CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasının da olduğu konuşuluyor.

Ankara kulislerinde dillendirilen iddialara göre; parti yönetiminin olağanüstü kongre kararı alması da ihtimaller arasında.

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Son güncelleme: android-time 13:0627.06.2018
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