Cumhurbaşlanlığı adayları için imza verme işleminde 4. gün sona erdi

Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplayan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz için seçim kurullarında imza vermeye devam ediyor. Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun 100 bin imza sınırını geçmesinden sonra gözler Doğu Perinçek ve Vecdet Öz'e çevrildi. İki aday da dördüncü gün itibariyle 100 bin imza barajını geçebilmiş değil.

Türkiye genelindeki seçim kurullarında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri dördüncü gününde de sürdü. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza verdi. İmza verme işlemi 4 Mayıs Cuma günü saat 08:00'da başladı ve 9 Mayıs günü saat 20:00'a kadar sürecek.

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Daha önce Temel Karamollaoğlu’nun ve Meral Akşener’in adaylık için yeter sayı olan 100 bin imza sınırını geçmesi muhalefette sevinçle karşılanmıştı ancak diğer adaylardan Doğu Perinçek ve Vecdet Öz henüz bu sınırı geçemedi.Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemlerinde 7 Mayıs Pazartesi günü sonuçlarıysa şöyle;

Meral Akşener: 232744

Temel Karamollaoğlu: 150134

Doğu Perinçek: 65433

Vecdet Öz: 2015

Toplam: 450326