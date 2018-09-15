Erdoğan’dan ‘Yukarı Karabağ’ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konuştu. 'Azerbaycan’ın sevinci, derdi, sıkıntısı bizimdir. Azerbaycan ağlarsa, biz ağlarız' diyen Erdoğan, 'Azerbaycan’ın sıkıntısı olan Yukarı Karabağ sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır' dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

1132 şehit mezarıyla, Azerbaycan Türkiye’den sonra en fazla şehit mezarlığı olan ülkemizdir.Türkiye ve Azerbaycan geçmişi, kültürü, dili, dini bir iki kardeş kültür. İki devlet bir millet diyerek sembolleştirdiğimiz kemik kardeşliğimizi de idrak ediyoruz.Geçmişi bilmeden Nuri Paşa ve askerlerinin binlerce kilometre öteden koşmalarının sebebi, şu dayanışma tablosunun kavramını biz kavrayamayız.

Kardeşimizin topraklarının yüzde 20’sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alıkoyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir.

Azerbaycan’ın sevinci, derdi, sıkıntısı bizimdir. Azerbaycan ağlarsa, biz ağlarız. Azerbaycan’ın sıkıntısı olan Yukarı Karabağ sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Ermenistan ile ilişkilerimizin düzelmesi açısından olmazsa olmaz şartımızdır, bu böyle bilinsin. 25 yıl önce Hocalı’da yaşananların, katilleri kahraman ilan edenlerin bize verecek hiçbir tarih dersi yoktur.