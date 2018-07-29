Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile Hakan Atilla’yı da konuşuyoruz, Brunson da konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan rahip Brunson gerilimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. "ABD, bu tavrı değiştirmez ise, Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı" diyen Erdoğan, "ABD ile ele aldığımız muhtelif adli konular var. FETÖ’nün elebaşının iadesi, Halkbank, Hakan Atilla’yı da konuşuyoruz. Brunson da konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’den yapılan açıklamalara ilişkin konuştu. Erdoğan, ” ABD, bu tavrı değiştirmez ise, Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı” dedi.

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“ABD İLE HAKAN ATİLLA’YI DA KONUŞUYORUZ, BRUNSON DA KONUŞULUYOR”

ABD vatandaşı rahip Brunson’un ABD ile pazarlık konusu yapılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD ile ele aldığımız muhtelif adli konular var. FETÖ'nün elebaşının iadesi, Halkbank, Hakan Atilla'yı da konuşuyoruz. Brunson da konuşuluyor. Şunu herkesin bilmesini isterim. Biz Brunson'u hiçbir zaman bir pazarlık konusu yapmadık. Her ülkenin yargısı var. ABD'de olduğu gibi Türkiye'de de yargı var. Türkiye'deki yargı, Brunson hakkında, hastalığını göz önüne alarak, iyi niyetle ev hapsi yönünde karar vermiş. Yargı kararına saygı duymak yerine, konuyu Türkiye'ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Geldikleri noktada, 6 senatör Dışişleri Komisyonu'na Türkiye'ye yaptırım öngören bir teklifte bulunuyorlar. Yaptırımlarla Türkiye'ye geri adım attıramazsınız” şeklinde konuştu.

Kalıcı askerlik düzenlemesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Askerlikle ilgili Arkadaşlarım o konuyu çalışıyor. Onlar seçenekleri önümüze getirecekler. Biz hedefi veriyoruz, arkadaşlarımız çalışıyor. Profesyonel askerliğin getirisini götürüsünü iyi düşünmek lazım. Çünkü o asker ruhu amatör olarak ayrıdır, profesyonel olarak daha başka” ifadelerini kullandı.

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Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Johannesburg’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“Şimdi bizi bir yerden daha tehdit etmeye başladılar. Ne imiş F-35'leri vermeyebilirlermiş. Kendilerine söyledik. ‘Vermezseniz, uluslararası tahkim diye bir şey var. Uluslararası tahkime gideriz’ dedik. İş o noktaya gelirse, onun da alternatifleri vardır. S 400'leri almaya gelince, bize bunları söylüyorsunuz. Halbuki biz, sizden daha önce nice silah istedik, siz bize vermediniz. Silahlı, silahsız İHA istedik, vermediniz. Türkiye'de (patriot bataryası olarak) sadece İspanyollar kaldı, hepsi çekti gitti. Ama biz iyi niyetimizi koruduk. İncirlik'te iyi niyetimizi koruduk. Ama onlar bizim iyi niyetimize aynı şekilde karşılık vermediler. Bazı şeyler sabır gerektirebilir. Biz sabırla devam ediyoruz. Sabırla devam edeceğiz. Ama artık alternatifsiz bir dünyada yaşamadığımız unutulmamalı.”

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“ABD, BU TAVRI DEĞİŞTİRMEZ İSE…”

“Neymiş, işte, kredi kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermesinin önü kapatacaklarmış. Yahu Türkiye bu günlere nerelerden geldi? O kredi kuruluşlarıyla mı geldik biz buralara? Biz istiklal ve istikbal mücadelemizi geçmişte nasıl verdiysek, bundan sonra da bu mücadeleyi aynı şekilde vermeye devam ederiz. Şunu da bilmeleri lazım: Biz göbeğimizden Amerika'ya bağlı değiliz. Biz halkımızla milletimizle bugüne kadar nasıl el ele dayanışma içinde olduysak aynı şekilde yolumuza devam ederiz. ABD, bu tavrı değiştirmez ise, Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı.”

“ABD GEREĞİNİ MAALESEF YAPMADI”

“Nükleer enerjide Rusya ile bir adım attık. O şu anda yürüyor. 20-22 milyar dolarlık bir yatırım. Ciddi yatırım. İkincisini Japon'larla imzaladık, üçüncü ayak olarak Fransızlar da var. Fakat orada nedense zayıf bir durum var. Üçüncü nükleer santralı Çinlilerle yapalım istedik. 3.6 milyar dolar ayrı bir imkan. Çin, üçüncü nükleere olumlu yaklaşıyor. İnşallah ona da başlayacağız. İyi bir yere de geldik. Mesafe aldıktan sonra dördüncüye de onlarla başlamamız söz konusu. ABD müttefik olarak ittifakının gereğini maalesef yapmadı. Açık, net. Terör örgütlerine verdiği silahlar şu anda ortak piyasa satılıyor. 5 bin tır silah var ya terör örgütlerinin elinde geziyor. Onlar için ciddi parasal kaynak da oluşturuyor. Bunlar da ortada. Bunları kendilerine hep anlatıyoruz. Bunlar herhalde bazı şeylerin bizim farkında olmadığımızı zannediyor. Ne olursa olsun, kararlı duracağız. İşte, S-400, S-400, S-400. Ne oldu? Biz, vaz mı geçtik? Yani bize “S-400'ten vazgeçin” diyenler kalkıp da Yunanistan'a, “S-300'ü geri ver veya S-300'ten vazgeç” diyebildiler mi? Demedi. Yunanistan S-300'ü aldı. Biz S-400'ü alma girişiminde bulununca Yunanistan da oraya kulak kabartmaya başladı. Bizim de geleceğe yönelik daha farklı projelerimiz var. Bunun ABD farkındadır, değildir, bilemem. Avrupa ülkeleri farkındadır, değildir, bilemem.”

BUNDAN SONRA BEDELLİ ASKERLİK ÇIKAR MI?

“Arkadaşlarım o konuyu çalışıyor. Onları önümüze getirecekler. Ben hedef veririm. Biz hedefi veriyoruz, arkadaşlarımız çalışıyor. Önümüze getirecekler. Ondan sonra nihai kararımızı inşallah vermiş olacağız.

Profesyonel askerliğin getirisini götürüsünü iyi düşünmek lazım. Profesyonel askerlik yüzde 100 olmalı mı, olmamalı mı? Bu noktada da ayrı bir tartışma söz konusu. Çünkü o asker ruhu amatör olarak ayrıdır, profesyonel olarak daha başkadır. Şimdi 1.5 milyona yakın birikim konuşuluyor. Bunu bir eritelim. Bunu erittikten sonra her mevsim bedelli askerlik gelir mi, gelmez mi bu beklentileri ortadan kaldıracak bir sürecin içine girelim istiyoruz.”