ESOGÜ saldırganı Volkan Bayar kimdir? Pişman değilmiş…

Tüm Türkiye Eskişehir Osmangazi Üniveristesi'nde dün gerçekleşen silahlı saldırı ESOGÜ'den gelen haberi ile sarsıldı. ESOGÜ'de silahlı saldırı düzenleyen kişinin Volkan Bayar olduğu öğrenildi. Eğitim Fakültesi’nde çok sayıda kişiyi "Bunlar FETÖ’cüdür" diye ihbar eden, ihraç edilip cezaevlerine girmesine neden olan Volkan Bayar isimli akademisyen dört kişiyi öldürdü. Peki Volkan Bayar kimdir?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde, Volkan Bayar isimli bir öğretim görevlisi dekanın odasına girerek kurşun yağdırdı. Psikolojik sorunları olduğu ve hakkında soruşturma yürüttüğü ifade edilen Araştırma Görevlisi Volkan Bayar tarafından fakülte binasında öldürülenlerin isimleri belli oldu. Volkan Bayar’ın ilk ifadesinde pişman değilim dediği öğrenildi.

VOLKAN BAYAR KİMDİR?

Volkan Bayar 24 Ocak 1981 yılında dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Gazi Üniversite Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamlayan Volkan Bayar, yüksek lisans eğitiminin Denver Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Eskişehir Üniversite'sinde ‘Eğitim Programları' üzerine Doktora yapıyordu ve aynı zamanda da Araştırma Görevlisi olarak çalışıyordu.

VOLKAN BAYAR FETÖ SORUŞTURMASI GEÇİRİYORMUŞ

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerindeki şoku uzun süre atamadı. Kampüse çak sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan akademisyenin, FETÖ’den soruşturma geçirdiği öğrenildi.

KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Öldürülenlerin; Dekan Yardımcısı Fatih Özmutlu., Fakülte Sekreteri Mikail Yalçın, öğretim üyesi Yasir Armağan ve okutman Serdar Çağlak olduğu bildirildi.

Saldırgan ikinci cinayetinin ardından da binanın üçüncü kata çıktı. Burada da araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan’a kurşun yağdırdı. Saldıgan daha sonra silah seslerinin üzerine

binasının önüne gelen polislere tabancasıyla birlikte teslim oldu ve sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Saldırı binlerce öğrenci ve akademisyenin bulunduğu yerleşkede büyük panik ve korkuya neden oldu.

Dehşet dolu dakikaları anlatan Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, “Şahıs, Eğitim Fakültesi Dekanı'nın makamına elinde tabancayla girmiş. Dekan Bey odada yokmuş, tesadüfen fakülte sekreterimiz odadaymış, Fatih Bey'i vurmuş. Daha sonra yan odadaki dekan yardımcımıza ateş etmiş. Sonra üst katta bir öğretim üyemizi ve bir araştırma görevlisini vurmuş. Tabanca tutukluk yapmış. Elinde silahla fakülteden çıkmış. Güvenlikçiler takip etmiş. Uzaklaşırken polis yakalamış. Dört vefatımız var. ESOGÜ camiasına ve arkadaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yükseköğretim Kanunu’nun 35’inci maddesi kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden doktora yapmak üzere üniversitemize geldi. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi.” dedi.



‘DEFALARCA ŞİKAYET ETTİK’

“Fakültede olsaydım Volkan Bayar'in kurşunlarının bir numaralı hedefi ben olacaktım” diyen Doçent Doktor Ayşe Aypay ise yaşananlara isyan etti. Volkan Bayar hakkında defalarca Rektörlüğe ve YÖK'e şikayette bulunduklarını ancak hiçbir işlem yapılmadığını savunan Aypay, “Rektörlük hakkında, YÖK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. İşlem yapmadılar. Volkan Bayar denilen gerçek anlamda vatan hainini korudular. Volkan Bayar hakkında dilekçelerimizin sisteme girmemesi için memurlara talimat verdiler. Kavga dövüş işleme soktuk dilekçeleri. Hiçbirine yanıt alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane canın hesabını?” dedi. Bayar'in üniversite yönetimi tarafından adeta korunduğunu iddia eden kadın akademisyen rektöre seslenerek “bu yaşananların hesabını kim verecek” diye haykırdı.

İLK İFADESİ… PİŞMAN DEĞİLMİŞ!

Volkan Bayar'ın ilk ifadesinde, “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi.

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