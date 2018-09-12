Felsefi derinlik gösterin sabaha bırakır giderim

CHP’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla Genel Merkez’de bir araya geldiği il başkanlarının sorularını yanıtlayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ‘genel başkan değişsin’ taleplerine ilişkin çarpıcı bir yanıt verdiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun, “Değişebilir. Hangi gerekçeyle genel başkanı değiştireceğiz? Bir ideolojik felsefe olması lazım. Bana bir felsefi derinlik gösterebilirseniz ben bırakın kurultay yapmayı vallahi yarın sabah giderim. Burada kalayım diye bir hastalığım yok” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun şu değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi:

TASFİYE EDİLSİNLER: Aday gösterilmeyenler bir takım kırgınlıklar yaşayabilir ama bazen partinin aleyhine çalışıyorlar. Kendi çıkarlarını partinin çıkarlarının üzerine çıkarıyorlar. Bu tartışmalar ideoloji kaybından oluyor. Bu kişilerin partiden tasfiye edilmesi lazım. Partide dava adamı olan kişilerin olması lazım.

KAVGA DOĞRU DEĞİL: Hiçbir genel başkan baki değil. Umutsuzluğu kırgınlığı giderebiliriz, yeter ki kararlı yolumuza devam edelim. Partide kavga doğru değil kavgayı sürdürmek de doğru değil.

İŞ YAPAN YOK: Hepimiz birbirimizi eleştiriyoruz ama iş yapmıyoruz. Mangalda kül bırakmıyoruz ama ortada hiçbir şey yok.

‘KARŞI ÇIKTINIZ' SİTEMİ: Parti üyeliklerinde aktif-pasif üye ayrımı getiren düzenleme gerçek anlamda bir devrimdi. Koro halinde karşı çıktınız. Ben partide devrim yapmak istiyorum il başkanlarımız, delegeler karşı çıktı. Önseçim yaptık ne oldu İstanbul'da? Bilmem kaç bin tane seçmenimiz var. Yarısı ancak sandığa geldi. Yarısının partinin üyesi olduğundan haberi bile yok. Bu mudur? Siz bu partide devrim yapmak istiyorsanız ben hazırım. Aidatını düzenli ödeyenlerle yapalım bunu.