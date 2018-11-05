FETÖcü savcıya usulsüz dinlemelerden iddianame

FETÖ/PDY üyesi firari savcı Muammer Akkaş hakkında usulsüz dinlemeler yaparak “görevi kötüye kullanma’’ suçundan da iddianame hazırlandı. Akkaş’ın, iş adamı Galip Öztürk için hazırladığı iddianamede usulsüzlükler yaptığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede, Galip Öztürk müşteki olarak yer aldı. İddianamede, FETÖ/PDY örgütün en büyük gücünün usulsüz dinlemeler olduğu belirtildi.

Firari savcı Muammer Akkaş hakkında hazırlanan iddianamede “Şüpheli Muammer Akkaş'ın üyesi olduğu FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan genel saygı ve güveni sarsacak nitelikte eylemlerde bulunmuştur” ifadelerine yer verildi.

“TARAFSIZ DAVRANMAYARAK…”

İddianamede, “Bu kapsamda şüpheli Akkaş, Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı müşteki Galip Öztürk hakkında kapatılan CMK 250. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada tarafsız davranmayarak, kişisel duygulardan hareketle, yürüttüğü soruşturmada bir kısım hukuka aykırılıklar yaparak müştekinin ve diğer şüphelilerin mağduriyetine neden olmuştur'' ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.

“ÖZEL HAYATA İLİŞKİN TAPELER”

İddianamede Akkaş'ın müşteki Galip Öztürkle alakalı hazırladığı iddianamede, “Suç örgütünün kamu görevlileriyle bağlantıları'' adlı başlık altında yer alan ve yürütülen soruşturma ile ilgili bulunmayan tamamen özel hayata ilişkin olan tapelerin bulunduğuna dikkat çekildi. Yine bu tapelerin müsnet suçların değerlendirilmesinde kullanılmadığı gibi mahkemenin hükmüne esas alınmadığına vurgu yapılan iddianamede, söz konusu tapelerin sırf kişileri rencide etme, sosyal hayatta kötü düşürme ve utandırma amacıyla ifşa ettiğinin altı çizildi.

“ÖRGÜTÜN EN ÖNEMLİ SİLAHI USULSÜZ DİNLEMELER”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli eski savcı Muammer Akkaş’ın son ana kadar FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu ve örgütün gayesi doğrultusunda hareket ettiği kaydedildi. Ayrıca Akkaş, 68 şüpheliyi teknik araçlarla izlemesine karar vermesine rağmen herhangi bir dava ya da takipsizlik kararı vermediği yazılı bilgi aktarmadığı iddianamede yer verildi. Örgütün en önemli silahının usulsüz dinlemeler olduğu altı çizilerek şöyle aktarıldı; ”Ülkede tüm kurumlar içerisinde kendi mensuplarını yerleştirmeye çalışan örgütün, usulsüz dinlemeler ile takip edip elde ettikleri bilgilerden hareket ederek asılsız uydurma ihbarlar ile haklarında adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Siyasetçi, gazeteci ve iş adamı gibi meslek grupları hakkında yapılan çalışmalar ile örgüt himmet sağlamak için usulsüz dinlemeler ile şantaj yaparak örgütün yanında yer almalarını ya da en azından örgüt aleyhine haber veya yorum yapmalarını engellemek maksadıyla kullanılmıştır.”

“ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER”

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün en büyük gücü olarak usulsüz dinlemeler olduğu belirtilen iddianamede,” FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yargı içerisinde ‘özel yetkili mahkemelere' ayrı ve özel bir vermesi tesadüf değil, aksine yasaların bu mahkemelere verdiği yetkinin, ülke ve millet menfaatine kullanılmayıp, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, 17-25 Aralık, MİT tırları operasyonlarında olduğu gibi tamamen örgüt menfaatleri doğrultusunda kullanıldığı bilinen bir gerçekliktir” ifadelerine yer verildi.

Son olarak şüpheli eski savcı Akkaş’ın eylemleri arasında, Galip Öztürk’ün davasıyla ilgili olarak 2 takipsizlik kararını gözardı ettiği, kasıtlı olarak kolluk tarafından tanzim olunan fezleke içeriğini hukuki değerlendirme yapmaksızın aynen kabul ederek iddianame hazırladığı, soruşturmadaki tapelerin suçla alakası olmamasına ve özel hayata ilişkin olmasına rağmen iddianamede yer verdiği ve dosyanın nicelik bakımından fazla olması için özel çaba sarfettiği tespitinde bulunuldu.

FİRARİ SAVCIYA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMADAN DAVA AÇILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturma sonucunda Muammer Akkaş için “görevi kötüye kullanma'' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması için son soruşturmanın açılmasına karar verilmesi talep edildi. Şüpheli Akkaş ile ilgili olarak ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen kamu davasıyla bu dosyanın birlikte görülmesi talep ediliyor. İddianame, son soruşturmanın açılması talebiyle Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.