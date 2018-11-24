Galata Kulesi kadına şiddete karşı renk değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” nedeniyle, Galata Kulesi’ni 24-26 Kasım günleri arasında şiddetle mücadelenin sembol rengi olan turuncu ile aydınlatıyor.

Galata Kulesi'nin aydınlatma çalışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü tarafından yapıldı. Cuma akşamı başlayan turuncu ışıklı aydınlatma, 26 Kasım Pazartesi günü güneş doğuncaya kadar devam edecek.

Tarihi kulenin kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek vermek amacıyla turuncu renkte aydınlatılması, İstanbul'da farklı bir görsel estetik de oluşturdu. Vatandaşların ilgisini çeken aydınlatma, fotoğraf ve video tutkunlarına da Boğaziçi'nde yılda bir kez yakalayabilecekleri renkler sunuyor.

2014’TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Birleşmiş Milletler, 25 Kasım 1960’ta Dominik Cumhuriyeti’nde üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria'nın vahşice öldürülmesi ve yankıları nedeniyle, 17 Aralık 1999’da 25 Kasım'ın “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü” olarak benimsenmesine karar verdi.

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni de 2011 yılında imzaladı. Sözleşme 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdi.

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Dünya Sağlık Örgütü, cinsiyete dayalı şiddeti; kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ya da üzüntü doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik, özel yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşebilen, her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi olarak tanımlıyor. İHA