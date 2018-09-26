Havada kadın isyanı

Sabiha Gökçen'den 83 yıl sonra şaşırtan karar. Türk Hava Kuvvetleri, 83 yıl sonra kadın pilot almayacağını açıkladı. Bundan böyle pilotlar sadece erkeklerden seçilecek. Karara kadın örgütleri “Uçmak isteyen kadınları asla engelleyemezsiniz” diyerek tepki verdi...

Atatürk'ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen'i yetiştiren Türk Hava Kuvvetleri, 83 yıl sonra kadın pilotlara kapıyı kapattı. Hava Kuvvetlerine dış kaynakta pilot adayı alacak. Ancak başvuru için ‘'Erkek'' şartı getirildi ve kadınlara kapı kapandı. Pilot adayları, 4 yıllık fakülte mezunları arasından ve sadece erkeklerden seçilecek. Pilotluk için kadınların başvuru yapamaması tepki çekti. Sosyal medyadan MSB ve Hava Kuvvetlerine tepki mesajları yağıyor. Bir süre önce süpersonik akrotim Türk Yıldızları'nın komutanlığına kadın Binbaşı Esra Özatay getirilirken, şimdi alınan bu karar şaşkınlık yarattı. Türk Hava Kuvvetleri başvuru kılavuzuna göre bu dönem, dış kaynaktan alınacak pilot adayları en az belirlenen dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul programlarından mezun olan erkek adaylar arasından seçilecek. Pilotluğa kadın adayların başvuru yapamaması üzerine, sosyal medyadan tepki geldi. Bir Twitter kullanıcısı, Milli Savunma Bakanlığı'na, “Dünyanın ilk kadın pilotu kimdir ve hangi ülkenin hava kuvvetlerinde uçmuştur? Yanıtlar mısınız?” diye sordu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Bir başka kullanıcı da “Zaten başvurulardan kaç tanesi kadın oluyor da böyle bir cinsiyet ayırımına gidiliyor? Yakıştı mı bu?” dedi. Kadın örgütleri de “Hava Kuvvetleri Komutanlığı subayları neden erkek adaylar arasından seçiyor? Uçmak isteyen kadınları engelleyemezsiniz” diyerek tepki gösterdi. Sabiha Gökçen dünyadaki ilk kadın savaş pilotu olarak tarihe geçmişti. Gökçen, 1935 yılında pilot olmuş, 1937 yılında da savaş pilotu olarak uçmaya başlamıştı.