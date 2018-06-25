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İnce TRT’yi dışarı çıkardı

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk kez basının karşısına çıkarak açıklama yaptı.

android-time 12:02 25 Haziran 2018
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İnce TRT’yi dışarı çıkardı
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk kez basının karşısına çıkarak açıklama yaptı.

İnce basın toplantısına katılan basın organlarının arasında TRT’ye ‘Mitinglerimi göstermeyenin burada ne işi var’ diyerek tepki gösterdi ve dışarı çıkardı.

İnce, “Benim mitinglerimi bile göstermeyen TRT’nin şimdi burada ne işi var, bunu mu çekecek? dedi. TRT’nin muhabir ve kameramanlarına bunu kesinlikle kişisel algılamamaları gerektiğini belirterek bunun TRT’ye karşı kurumsal bir tavır olduğunu vurguladı. İnce, ‘Arkadaşlar sizler emekçisiniz, bu tavrım bize karşı değil hatta isterseniz toplantı çıkışında size bir kahve ısmarlayayım” diye çalışanların gönlünü almayı unutmadı.

 

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Son güncelleme: android-time 15:0325.06.2018
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