İshak Paşa kimdir? Osmanlı devlet adamlarından İshak Paşa’nın hayatı…

Osmanlı devlet adamlarından olan ve sadrazamlık görevi yapan İshak Paşa kimdir? II. Mehmed ve II. Beyazid dönemlerinde sadrazamlık yapan İshak Paşa'nın hayatı...

İshak Paşa Osmanlı tarihinde farklı görevlerde bulunan ve dikkat çeken devlet adamlarından biri. Fatih Sultan Mehmed döneminde ve İkinci Beyazıt döneminde sadrazamlık yapan İshak Paşa’nın hayatı…

İSHAK PAŞA KİMDİR?

İshak Paşa devşirmelerden olup, Saruhanlı Paşayiğit’in kölesidir. İshak Paşa’nın İstanbul’un fethi sırasında Anadolu Beylerbeyi olduğu bilinmektedir. Fatih döneminde Anadolu Beylerbeyi olan iki İshak Paşa bulunduğu bilindiği için sonradan sadrazam olan İshak Paşa’nın gerçek hüviyeti ve aslı hakkında, bu bir sorun ortaya çıkartmaktadır. Bunlardan birisi İshak Paşa bin İbrahim olarak bilinen, babasının adı İbrahim olan Türk asıllı bir paşadır. Diğeri ise İshak Paşa bin Abdullah olarak bilinen ve Pomak asıllı bir devşirme olarak eğitilip yetiştirilen, II. Murat zamanında hazinedarlıktan vezirliğe yükselen bir paşadır. Selefi Oğuzoğlu İsa Bey Ankara’yı merkez yapan son Anadolu Eyaleti valisidir.

BİRİNCİ SADARETİ

Rum Mehmet Paşa’nın azledilmesinden sonra Vezir-i Âzamlığa getirildi. Fatih Sultan Mehmet’in kendisine verdiği ilk görev Karaman’a göndermek oldu. İshak Paşa Karaman’da çok fazla direnişle karşılaşmadı. 1470’de Karamanlıların bir bölümünü İstanbul’a getirdi. Bu gelenler Aksaray kasabasındandı ve İstanbul’da yerleştikleri semte kasabalarının adı verildi. 1472’de görevinden alındı. 1481’de Fatih’in ölümünden sonra o sırada sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa saltanat makamı için şehzade Cem’i desteklerken İshak Paşa Bayezid’i destekledi.

İKİNCİ SADARETİ

Beyazıt tahta geçince İshak Paşa’yı yeniden sadrazam yaptı. Ancak padişah kısa süre sonra etrafında zararlı olduğunu düşündüğü kişileri tasfiye etme girişimine başladı ve 1482’de İshak Paşa da görevinden azledildi. İshak Paşa son yıllarını Selanik’te geçirdi ve 1497’de orada vefat etti. İstanbul’da Ahırkapı civarındaki mahalleye onun adı verilmiştir. Burada kendi adını taşıyan bir de cami bulunur. Ayrıca İnegöl’de de bir cami yaptırmıştır.